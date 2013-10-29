کسب دانش فني فرم نانویی عصاره زردچوبه در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا جعفري محقق اين طرح با اشاره به اينکه کورکومين جز فعال گياه پايا (چند ساله) و معمولا با نام زردچوبه شناخته مي شود، اظهار داشت: مهمترين اثرات بيولوژيکي کورکوکين اثرات ضد التهابي، ضد توموري و آنتي اکسيداني است.

استاد دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اینکه در حال حاضر عصاره زردچوبه در فرم های خوراکی و به شکل قرص موجود است، خاطرنشان کرد: برای تاثیر این عصاره بر روی بدن به شکل خوراکی باید دوزهای بالایی تجویز شود که به خوبی هم جذب بدن نمی شود در حالی که در فرم نانو این عصاره دوز کمتر و جذب بیشتری خواهد داشت.

جعفري اضافه کرد:‌ در بسياري از مطالعات کشت سلولي پرکلينيکال و حيواني اثرات بالقوه کورکومين به عنوان يک آنتي اکسيدانت، ضد تکثير سلولهاي سرطاني و مهاجم، از بين برنده مقاومت سلولهاي سرطاني به داروهاي شيمي درماني دريافت شده است.

عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت:‌ اين دارو در درمان زخم، ديابت، آلزايمر، پارکينسون، بيماريهاي قلبي و عروقي، ميکروبي، ريوي، آرتريت نيز مي تواند استفاده شود.

وی افزود:‌ همچنين کورکومين مي تواند مانع از تشکيل لخته خون شود، پايين آورنده کلسترول است و موجب بهبود عملکرد کبد و دستگاه گوارش مي شود.

رئيس مرکز تحقيقات نانو فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد گفت: دانش فني اين دارو توسط محققان اين دانشگاه کسب و با حمايت ستاد نانو فناوري رياست جمهوري نمونه صنعتي آن در (شرکت دانش بنیان «اکسیرنانوسینا») با نام تجاري سينا کورکومين توليد شده است و پيش بيني می شود پس از طي مراحل کسب مجوز از وزارت بهداشت، اين دارو تا سه ماه آينده به مرحله توليد صنعتي برسد.

دکتر محمدرضا جعفري دو سال پيش نيز نانو داروي ضد سرطان سينا دوکسوزوم را که یک ترکیب ضدسرطان بوده و جهت درمان سرطان تخمدان، سینه، مولتیپل میلوما (سرطان خون) وکاپوسی سارکومای (نوعی سرطان بافت نرم) را برای نخستین‌بار در خاورمیانه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تولید شده و در حال حاضر در مراکز درمان سرطان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.