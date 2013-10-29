یک نمایشگاه پوستر در بندرعباس افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "جفت گیری چشم ها" عنوان نمایشگاهی است از پوسترهای تئاتر خیام مویدی که از روز پنجشنبه نهم آبان ماه ساعت 18 افتتاح می شود. این نمایشگاه تا شانزدهم آبان ماه به مدت هشت روز در نگارخانه گرمساری واقع در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برپاست. این نمایشگاه شامل آثار طراحی شده در سیزده سال گذشته و اولین نمایشگاه انفرادی اوست.

خیام موئیدی گرافیست 30ساله ی هرمزگانی است که در شهر میناب متولد شده است، در کارنامه هنری او بیش از 30 جایزه و تقدیرنامه از جشنواره های مختلف دیده می شود. هرچند که تاکنون آثار موئیدی در نمایشگاههای مختلفی در ده کشور جهان به نمایش درآمده با این حال این نخستین نمایشگاه انفرادی اوست.

مویدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: بنده به عنوان یک طراح گرافیک به رسالت اصلی شغلم بیشتر معتقدم که آن دیدن پوسترهایم بر روی دیوارهای شهر و مشاهده برخورد همه همشهریها با این طرحهاست.

وی اضافه کرد: همیشه باور داشته ام که جای پوستر روی دیوارهای شهر است نه روی دیوار نگارخانه ها واعتقاد به این باور سبب شده که نمایشگاه حاضر، نخستین نمایشگاه انفرادی ام پس از سیزده سال کار حرفه ای باشد.

آثار نمایش داده شده در مدت 13سال گذشته برای اجرا های تئانر طراحی شده است.