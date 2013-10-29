124 دفتر پیشخوان دولت در لرستان راه اندازی می شود

کامبیز پورسیف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار بر این است که تا پایان سالجاری 124 دفتر پیشخوان دولت در استان لرستان راه اندازی شود.

وی با اشاره به فراخوان واگذاری دفاتر پیشخوان دولت که بر روی سایت استانداری لرستان و همچنین پورتال استان قرار گرفته، افزود: در قالب این فراخوان 48 مورد تقاضا راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت که دارای شرایط اولیه بودند مورد تصویب قرار گرفته است.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات استانداری لرستان یادآور شد: همچنین تا پایان سالجاری نیز با فراخوان مجدد ، 76 دفتر پیشخوان دولت در استان راه اندازی خواهد شد.

پورسیف با بیان اینکه در حال حاضر 195 دفتر پیشخوان دولت در استان لرستان فعالیت دارند، افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه باید 364 دفتر پیشخوان دولت در استان لرستان راه اندازی شود.