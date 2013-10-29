بارش باران راه ارتباطی روستاهای کلاچای را تخریب و قطع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسی شعبانیان ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: بارش باران در روزهای اخیر باعث اختلال در رفت و آمد مردم و حمل و نقل محصولات کشاورزی در منطقه شده است.

وی اظهار داشت: برای جلوگیری از زیان های احتمالی بیشتر، ایمن سازی دیواره جاده باغ دشت به سیاهکش که در کنار رودخانه گاوماست قرار دارد، امری ضروری است.

بخشدار کلاچای همچنین از تخریب راه ارتباطی روستاهای هادی گوابر و خسادان سفلی بر اثر بارندگی های اخیر خبر داد.

وی ادامه داد: امکان تردد وسایل نقلیه سبک در محور مورد نظر به هیچ عنوان مقدور نیست و باید هر چه سریعتر بازسازی شود.

شعبانیان یادآور شد: مسئولان مربوطه باید برای رفع این مشکلات حمایت و پشتیبانی کافی را از روستائیان کلاچای داشته باشند.