عملیات مشترک ایران و همسایگان خزر برای جلوگیری از ورود کشتی های بیگانه

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش پس از دیدار با فرمانده نیروی دریایی ارتش قزاقستان که امروز سه شنبه در ستاد نیروی دریایی ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه محور مذاکرات انجام شده چه بود، گفت: ما امروز میزبان فرمانده نیروی دریایی قزاقستان به عنوان همسایه ایران در دریای خزر به منظور توسعه همکاری های دو جانبه بودیم.

وی با بیان اینکه در این دیدار درباره همکاری دو جانبه در زمینه ابعاد آموزشی و تبادل دانشجو مذاکراتی صورت گرفت، ادامه داد: تعمیر و نگهداری ساخت کشتی های جنگی انجام عملیات های مختلف در دریای خزر تحت عنوان حفظ دریای خزر، انجام عملیاتی برای حفظ محیط زیست امداد و نجات مبارزه با قاچاق از جمله مواردی بود که در مورد آنها مذاکرات مهم و مفیدی صورت گرفت.

دریادار سیاری ادامه داد: ما قصد داریم با انجام این عملیات ها با همکاری کشورهای همسایه از ورود کشورهای دیگر در دریای خزر جلوگیری کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه رژیم حقوقی دریای خزر باید توسط کشورهای همسایه دریای خزر تبیین شود، ادامه داد: ما به همتای قزاق خود قول همکاری و تبادل ناوگروه ها را دادیم. ایشان نیز اظهار کردند نیروی دریایی ایران سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است. ما هم عنوان کردیم ما به تدبیر امام روی پای خود ایستادیم و امروز در تعمیر و ساخت تجهیزات دریایی خودکفا شده ایم.

دریادار سیاری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برنامه های فرمانده نیروی دریایی قزاقستان در ایران چگونه خواهد بود؟ گفت: آقای ژاندار بیک ژان زاکوف با هیات همراه امروز وارد ایران شدند و تا پنجشنبه قرار است در ایران حضور داشته باشند به علت محدودیت وقت برنامه ریزی کردیم که از مراکز آموزشی و تعمیراتی ما در شمال بازدید کنند.

وی ادامه داد: بعد از آن نیز فرمانده نیروی دریایی ارتش قزاقستان قرار است از فرماندهی آموزشی تخصصی نیروی دریایی در رشت بازدید بعمل آورد و اگر فرصتی پیش آمد از نحوه آموزش تکاوران نیروی دریایی نیز بازدید خواهد کرد.

بنابر این گزارش، در این دیدار دریادار سیاری نماد نیروی دریایی ارتش ایران را به فرمانده نیروی دریایی ارتش قزاقستان هدیه داد و همچنین تمامی همراهان فرمانده نیروی دریایی ارتش قزاقستان یک تابلوی صنایع دستی ایرانی از فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هدیه گرفتند.