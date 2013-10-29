دسترسی به جامعه سالم مستلزم داشتن شهروندان سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی در مراسم افتتاح باشگاه مدیران مجتمع‌های مسکونی شهر تهران، با اشاره به مدیریت جامعه، عموم مردم در جامعه و هر فرد به صورت شخصی به عنوان سه ضلع یک جامعه و تاکید در وجود رابطه‌ای معنادار میان این سه ضلع، گفت: دسترسی به جامعه سالم یک مسیرش از جامعه سالم به شهروند سالم است و تا زمانی که ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مناسبات را مبتنی بر ارزش‌های دینی و اخلاقی نکنیم، جامعه سالم نخواهیم داشت.

وی تاکید کرد: علاوه بر نقش حاکمیت به عنوان سکاندار مدیریت جامعه، عموم مردم هم حسب باورهای دینی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر و به تعبیر امروزی تحت عنوان نظارت اجتماعی وظیفه نظارت بر شهر را بر عهده دارند. باید از قرآن به عنوان یک منبع دینی بزرگ در این زمینه بهره ببریم و به یک جامعه سالم و به تبع آن شهروند سالم برسیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، ارتقای سطح آگاهی عمومی شهروندان را نسبت به حقوق و تکالیفشان در جامعه یکی از اهداف طرح 40 خانه معرفی کرد و افزود: مدیران مجتمع‌های مسکونی باید مشکلات و چالشها را به مدیریت شهری منتقل کنند تا با یک نیاز سنجی دقیق برای این موارد برنامه ریزی شود.

وی بر فعال کردن کانون مدیران مجتمعهای مسکونی در تمامی 374 محله تهران تاکید کرد و گفت: باید این کانونها برای ایجاد حلقه اتصال با مردم و تمامی مدیران مجتمعهای مسکونی تشکیل شود. این کانونها می‌توانند در هر محله‌ای هدف گذاری کنند و سپس به سمت این اهداف حرکت کنند. قطعا اینگونه نتیجه بهتری خواهیم گرفت تا اینکه از بالا به پایین برای همه محلات یک نسخه واحد ارائه کنیم.

طلایی ادامه داد: سطوح اجتماعی مناطق مختلف منحصر همان منطقه هستند و آسیبهای اجتماعی هر محله با محله دیگر متفاوت است، همانطور که ظرفیتها متفاوت هستند. در نتیجه باید این کانونها در کمترین زمان ممکن تشکیل شوند تا هرچه زودتر به اهداف پیش‌بینی شده دست یابیم.