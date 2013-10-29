وضعیت فروش تلفنهای هوشمند در سه ماهه سوم 2013/ بازار تلفنهای هوشمند در دست سامسونگ

به گزارش خبرگزاری مهر، میزان فروش شرکت سامسونگ الکترونیک از کره جنوبی بیش از دو برابر تلفنهای هوشمندی بوده که توسط اپل رقیب سامسونگ و دومین شرکت در جدول طی این سه ماه به فروش رفته است.

این درحالی است که سهم بازار اپل از 15.6 درصد در همین زمان طی سال گذشته به 13.4 درصد کاهش یافته است. شرکت تولید کننده آی فونها دیروز دوشنبه 6 آبان ماه اعلام کرد که در سه ماهه سوم سال 2013 تعداد 33.8 میلیون آی فون در سراسر جهان به فروش رسانده است این درحالی است که فروش آی فون ها نسبت به سه ماهه سوم سال 2012 که معادل 26.9 میلیون دستگاه بوده افزایش داشته است.

ارقام و آمار سه ماهه سوم همچنین نشان دهنده فروش 9 میلیون دستگاه آی فون 5 اس و 5 سی طی سه روز پس از ورود این دستگاه ها به بازار است که براساس اظهارات اپل نوعی رکورد تلقی می شود.

به رغم افزایش درآمد در سه ماهه چهارم مالی شرکت اپل که در تاریخ 28 سپتامبر به پایان می رسد، این شرکت فناوری دیروز به کاهش سود خود اشاره کرده است. اپل گزارش داده است که سود 7.5 میلیارد دلاری این سه ماهه نسبت به سود 8.2 میلیارد دلاری همین دوره در سال گذشته کاهش داشته است. این درحالی است که درآمد اپل به 37.5 میلیارد دلار افزایش یافته است چرا که همین رقم در سه ماهه سوم سال گذشته 36 میلیارد دلار بوده است.

سهم درحال سقوط اپل از بازار تلفنهای هوشمند درشرایطی صورت گرفته است که این شرکت تلاش کرده مدلهای آی فونهای موجود در بازار را افزایش دهد. براساس اظهارات کارشناسان شاید این استراتژی در سه ماهه چهارم به ثمر بنشیند. شرکت تحقیقاتی استراتژی انالیتیکس انتظار دارد که اپل سهم خود را در سه ماهه چهارم سال 2013 به دنبال تقاضای بالا برای مدل آی فون 5 اس افزایش دهد.

عملکرد شرکت هواوی چین ستاره ای توصیف شده است چرا که این شرکت سهم بازار خود را از 4.4 درصد در یکسال گذشته به بیش از 5 درصد رسانده است و به سومین فروشنده بزرگ تلفنهای هوشمند تبدیل شده است. فروش تلفنهای هوشمند هواوی 67 درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است.

شرکت ال جی نیز در سه ماهه سوم سال 2013 ، سهم بازار خود را با فروش 12 میلیون دستگاه در سراسر جهان به عددی نزدیک به 5 درصد رسانده است، درحالی که لنوو با فروش 10.8 میلیون دستگاه سهم 4.3 درصدی از بازار فروش دارد و در رده پنجم قرار گرفته است.

فروش تلفنهای هوشمند در سطح جهان در مقایسه با همین دوره سال گذشته رشد 45 درصدی داشته و به 251.4 میلیون دستگاه رسیده است.

تلفنهای هوشمند 6 دستگاه از 10 دستگاه موبایلی را تشکیل داده اند که در سراسر جهان به فروش می رسد.