زاهدان میزبان بیست و پنجمین جشنواره تاتر منطقه 3 کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیست و پنجمین جشنواره تاتر منطقه 3 کشور با حضور استان های استان‌های خراسان رضوی، گلستان، خراسان جنوبی، کرمان، مازندران، کرمانشاه، هرمزگان و سیستان و بلوچستان از فردا در زاهدان آغاز به کار خواهد کرد.

وی ادامه داد: تعداد 21 نمایش در این جشنواره به منظور رقابت بر روی صحنه خواهد رفت که از بین تعداد 5 اثر منتخب و برگزیده به جشنواره بین المللی فجر راه خواهد یافت.

وی گفت: این جشنواره از فردا هشتم آبان ماه ساعت 9 صبح آغاز و به مدت سه روز در فرهنگسرای جوان زاهدان با اجرای نمایش‌ در دو سالن مرحوم فاضلی در مجموعه تئاتر شهر و هم چنین پلاتوی حوزه هنری تبلیغات اسلامی و همچنین یک پلاتوی سیار بر روی صحنه خواهد رفت.

دانشی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان برای دومین بار متوالی میزبان جشنواره تاتر منطقه 3 کشور است افزود: با توجه به ظرفیت های موجود در این راستا و همچنین جمعیت استان این رشته هنری با کمبود سالن های نمایش روبرو است.