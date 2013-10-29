امر به معروف و نهی از منکر ضمانت اجرای قوانین الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر استان فارس افزود: کسانیکه می خواهند در مقابل اجرای این فریضه الهی ایستادگی کنند هدف آنها محروم کردن جامعه از یک ضمانت اجرایی محکم است.

وی تصریح کرد: در این میان برخی از افراد نیز در جامعه حضور دارند که به این فریضه بزرگ بی اعتنا هستند که این حرکت باید از بین برود.

امام جمعه شیراز ادامه داد: حرکت برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر یکی از ضروریتهای امروز جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه باید اولویت های احیا امر به معروف و نهی از منکر مشخص شود، گفت: باید معروف ها و منکرها در جامعه مشخص و سپس آنها را درجه بندی کرد.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: باید اولویت ها متناسب با شرایط هر شهرستان مشخص شود.

وی با تاکید بر انجام تذکر لسانی در جامعه یادآور شد: اگر تذکر لسانی را در جامعه فراگیر کنیم هیچکس احساس بی تفاوتی نمی کند.

امام جمعه شیراز افزود: تذکر لسانی با آزادی افراد منافات ندارد و از طرفی احتیاج به هیچگونه مجوزی هم ندارد.

وی ادامه داد: اجرای تذکر لسانی در جامعه باعث برکت می شود.