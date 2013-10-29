به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل مکینه چی در حاشیه چهاردهمين نمايشگاه بين المللي تجارت سازمان همكاري های اسلامي ضمن بیان این مطلب افزود: کشور کومور از یک بازار مستعد برای حضور شرکت ها و پیمانکاران ایرانی به ویژه در حوزه فعالیت های عمرانی برخوردار است و با توجه به عقب ماندگی این کشور در توسعه بسیاری از زیرساخت ها، فعالان اقتصادی ایران می توانند از این ظرفیت ها نهایت بهره برداری را داشته باشند.

وی افزود: در جریان سفر معاون رئیس جمهور و مقامات عالیرتبه این کشور به ایران و حضور در مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، توافقات اولیه برای گسترش همکاری های اقتصادی صورت گرفته است و دفتر نمایندگی اقتصادی این کشور در ایران هماهنگی های لازم جهت حضور شرکت ها و پیمانکاران ایرانی در این کشور را انجام خواهد داد.

مکینه چی خاطرنشان کرد: به همین منظور در نخستین گام قرارداد احداث 1500واحد مسکونی توسط سازندگان ایرانی در کشور کومور منعقد شده که در اجرای این قراردادها صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی در اولویت قرار گرفته است.

نماینده اقتصادی دولت کومور در ایران افزود: این کشور در حوزه های همچون راهسازی، بنادر و کشتیرانی، صیادی و شیلات، کشاورزی، احداث کارخانجات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر بخش های عمرانی از ظرفیت های قابل قبولی برخوردار بوده و یک فرصت بزرگ برای شرکت های ایرانی به شمار می رود.

وی با اشاره به علاقه مندی مقامات این کشور به گسترش همکاری ها و مناسبات اقتصادی با کشورهای اسلامی به ویژه ایران افزود: دفتر نمایندگی اقتصادی کومور در ایران آمادگی دارد تا اطلاعات و راهنمایی های لازم جهت شرایط و نحوه حضور شرکت های ایرانی در این کشور را ارائه دهد.

وی اضافه کرد: با توجه به گستردگی بازارهای منطقه شرق آفریقا، کشور کومور در عین حال می تواند پایگاه مطمئنی برای استقرار شرکت های ایرانی و حضور آنها در بازار سایر کشورهای منطقه و همسایه به شمار رود.

وی افزود: همزمان با برپایی چهاردهمين نمايشگاه بين المللي تجارت سازمان همكاري های اسلامي، غرفه کشور کومور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران بر پا است.