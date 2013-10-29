رئیس جمهور در پیگیری حادثه سراوان هیات به پاکستان بفرستد/ تذکر به روحانی درباره اظهاراتش در دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان تذکرات شفاهی مطالبی را خطاب به رئیس جمهور و وزیران کابینه مطرح کردند.

سید سعید زمانیان نماینده مردم شهرکرد در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور در خصوص حل مطالبات و تعیین تکلیف بازنشستگان صنعت فولاد کشور که تاکنون علی رغم مکاتبات صورت گرفته برطرف نشده است، تذکر داد.

وی در تذکر به وزیر صنعت معدن و تجارت خواستار رسیدگی به عدم کنترل و نظارت و توجه به صنایع و تولیدکنندگان و نیز افزایش قیمت ها در استان چهارمحال و بختیاری شد. خطاب به رئیس جمهور و هیات دولت نیز درباره مشکلات استان چهارمحال و بختیاری در زمینه های آب، صنعت، کشاورزی و معدن و برنامه ریزی برای تشکیل جلسه ویژه هیات دولت برای رفع این مشکلات تذکر داد. همچنین در تذکر به وزیر راه و شهرسازی خواستار رسیدگی جدی به وضعیت نامناسب پروازهای فر ودگاه بین المللی استان چهارمحال و بختیاری و حل مشکلات به حق مردم این استان در خصوص پروازهای داخلی و خارجی شد. زمانیان در تذکر به وزیر نیرو نیز بر رسیدگی به طرح های غیرکارشناسی درباره انتقال آب بین حوزه ای و جلوگیری از اجرای تونل های غیرقانونی و به وجود آمدن ضایعات زیست محیطی تاکید کرد.

اسماعیلی نماینده مردم زنجان و طارم در تذکر شفاهی خود با اشاره به شهادت مرزبانان کشورمان در سراوان گفت: از دولت پاکستان می خواهیم که تروریست ها را به جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد و به وظیفه خود به عنوان یک کشور اسلامی و همسایه عمل کند.

وی همچنین خطاب به رئیس جمهور درباره اظهاراتشان در دانشگاه تهران که عنوان کردند خزانه خالی است، این اظهارنظرها را به ضرر نظام دانست و گفت: دشمنان از آن سوء استفاده خواهند کرد و لازم است مسئولان نظام و در راس آن آقای روحانی در اظهارنظر خود دقت کنند.

نماینده زنجان در ادامه در تذکر به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش بی رویه قیمت ها به ویژه اقلام مصرفی روزانه مردم انتقاد کرد و خواستار ورود جدی دولت به موضوع و جلوگیری از فشار بیشتر بر قشر آسیب پذیر جامعه شد.

وی گفت: متاسفانه مصاحبه بی رویه برخی مسئولان دولتی بر این گرانی ها دامن زده و بعدها که می خواهند آن را اصلاح کنند مشکل حل نمی شود. بنابراین مسئولان باید در اعلام نظرها دقت نظر داشته باشند.

منصور حقیقت پور نماینده مردم اردبیل و سرعین و نیر از وزارت امور خارجه وزارت کشور خواست که از کشور پاکستان بخواهند که به وظایف قانونی خود عمل کنند.

وی گفت: در صورتی که کشور پاکستان جواب قانع کننده ای ندهد این حق بر نیروهای مسلم و امنیتی ما هست که این اشرار را تا عمق پاکستان تعقیب و تنبیه کنند.

نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار در تذکر به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره استخدامات گزینشی در معادن دولتی سنگان که نیازمند پیگیری جدی است، تذکر داد.

.ی در تذکر به رئیس جمهور درباره وعده های داده شده نسبت به بکارگیری پتانسیل های موجود و نیروهای توانمند اهل سنت در سطوح بالای مدیریتی عنایت لازم را داشته باشند، تذکر داد و در تذکر به وزیر نیرو خواستار اختصاص اعتبار ویژه برای حل مشکلات مربوط به آب و برق استان های خاف و رشتخوار، شد.

محسنی نماینده مردم مشهد و سبزوار نیز با اشاره به حادثه تروریستی سراوان در تذکر به رئیس جمهور خواستار اعزام هیاتی به پاکستان و درخواست از مسئولان آن کشور برای برخورد با عاملان این جنایت و تعقیب آنها شد تا بیش از این شاهد چنین اعمال تروریستی در مرزهای کشورمان نباشیم.