تجربه ایران در زمینه صنایع نظامی و ساخت ناوگان برای قزاقستان بسیار مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، ژانداربیک ژانزاکف فرمانده نیروی دریایی قزاقستان پس از دیدار با دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش که امروز سه شنبه در ستاد نیروی دریایی ارتش برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ارزیابی اش از مذاکرات انجام شده گفت: این سفر با دعوت فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران انجام شد و قزاقستان بر اساس روابط خوبی که با جمهوری اسلامی دارد می خواهد این روابط را توسعه بدهد.

وی سفر سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به ایران را در مراسم تحلیف ریاست جمهوری نشان دهنده روابط خوب ایران با قزاقستان دانست و گفت: نیروی دریایی قزاقستان تازه تاسیس شده لذا تجربه جمهوری اسلامی ایران برای ما جالب است.

وی ادامه داد: هان طور که فرمانده کل نیروی دریایی ایران گفتند ما به این نتیجه رسیدیم از دانشگاه های نیروی دریایی ایران بازدید کنیم، همچنین موضع دوم ما این است که در زمینه صنایع نظامی، ساخت ناوگان و کشتی با هم همکاری داشته باشیم زیرا تجربه ایران برای ما خیلی مهم است.

ژانزاکف با بیان اینکه این اولین سفر ما به ایران است، ادامه داد: درصدد آنیم در این سفر آشنایی کاملی از جمهوری اسلامی به دست آوریم، همچنین در زمینه نیروی دریایی ما متعهد هستیم برای حفظ دریای خزر به عنوان دریای صلح و دوستی با همسایگان مان همکاری کنیم.

وی در پایان گفت: این سفر گام اول انجام شده بود و از این به بعد همکاری های خود را توسعه خواهیم داد.

بنا بر این گزارش در دیدار انجام شده فرمانده نیروی دریایی قزاقستان نماد نیروی دریایی ارتش جمهوری قزاقستان و همین طور آلبوم تصاویر کشور قزاقستان را به فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران هدیه داد.