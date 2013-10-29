نصب دستگاه کلرزنی در مسیر انتقال آب به 31 روستای رامشیر/ طرح واکسیناسیون تب برفکی اجرا شد

حمید سیلاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در 10 روز آینده برای سالم سازی در مسیر انتقال آب آشامیدنی به سی و یک روستای بخش مرکزی شهرستان رامشیر دستگاه کلریناتور مایعی نصب می شود.



وی با بیان اینکه نصب این دستگاه هزینه ای بالغ بر دویست میلیون ریال را در بر خواهد داشت، گفت: برای تامین آب شرب مناسب روستاییان 31 روستای بخش مرکزی رامشیر این دستگاه در تاسیسات امیدیه یک به سمت رامشیر بر روی خط 450 پلی اتیلن نصب خواهد شد.



فرماندار رامشیر همچنین از اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی در رامشیر خبر داد و تصریح کرد: فاز 29 این طرح فراگیر و همزمان واکسیناسیون عمومی علیه بیماری تب برفکی از نیمه دوم مهرماه در سطح دامهای سبک و سنگین آغاز شده است و تاکنون در حدود 20 هزار دام به صورت رایگان واکسینه شده اند.



سیلاوی با بیان اینکه اجرای این طرح همچنان ادامه دارد، افزود: به دلیل اینکه واکسیناسیون تب برفکی از مهمترین طرحهای اجرایی واکسیناسیون در این شهرستان است این طرح دو با در سال در دامها انجام می شود.



عامل تب برفکی یک نوع ویروس است که از راه تنفس و گوارش بین دامها منتقل می شود.