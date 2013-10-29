40 برنامه در واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی شهر بهار برگزار می شود

رمضان رازداریانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه بسیج دانش آموزی تجلی بخش صفای میلیون‌ها دانش آموز بسیجی است، افزود: بسیج دانش آموزی همراه همیشگی صحنه های هم پیمائی دانش آموزان بسیجی با شهدا و جلوه های حضور و شعور آنان در عرصه هاي مختلف است.

وی با بيان اينكه هفته بسیج دانش آموزی از هشت آبان ماه آغاز مي شود و تا 13 آبان ماه ادامه دارد، اظهار داشت: لذا به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان و نسل جوان با بسیج و اهداف آن بيش از 40 برنامه در هفته بسيج در شهرستان بهار اجرا خواهد شد.

فرمانده بسیج دانش آموزی سپاه بسیج شهر بهار افزود: دیدار اعضای شورای واحدهای مقاومت با امام جمعه، سرکشی از خانواده شهدای دانش آموز، عطرافشانی گلزار شهدا، برگزاری نشست های بصیرتی سیاسی دانش آموزی، برگزاری پنج صبحگاه مشترک دانش آموزی در مدارس، برگزاری همایش و آموزش فرماندهان واحدهای مقاومت و برگزاری هم اندیشی نخبگان علمی از مهمترين برنامه های است كه در اين هفته اجرا خواهد شد.

رازدارياني به ساير برنامه هاي هفته بسيج در شهرستان بهار اشاره كرد و ادامه داد: برپایی مسابقات ورزشی، فرهنگی، هنری و نشریه دیواری با موضوع حماسه سیاسی حماسه اقتصادی، برگزاری نشست اعضای آیه های تمدن و اعضای حلقه های صالحین در مدارس، برگزاری راهپیمایی پرشور روز 13 آبان در سراسر شهرستان از دیگر برنامه هایی است که در هفته بسیج دانش آموزی اجرا خواهد شد.