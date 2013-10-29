به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در چهارمين كنگره سراسري خانه كشاورز گفت: 1000 كيلومتر راه روستايي آسفالته همزمان با صدمين روز آغاز به كار دولت يازدهم افتتاح مي‌شود. وزیر راه و شهرسازی با تاكيد بر اينكه زندگي در روستاها بايد قابل رقابت با شهر باشد و كيفيت زندگي در روستاها ارتقا يابد اظهار داشت: براي اين منظور شوراي هماهنگي حمل و نقل و مسكن روستايي با همفكري خانه كشاورز ايجاد مي‌شود كه در آن مسئولاني از طرف وزارت راه و شهرسازي با همكاري خانه كشاورز فعاليت خواهند كرد.

وزير راه و شهرسازي يادآور شد: تاكنون 100 هزار كيلومتر راه روستايي آسفالته در كشور احداث شده است كه حدود 54 هزار كيلومتر از اين راه‌ها عمري بيش از هشت سال دارند و بايد براي حفاظت از سرمايه‌هاي عظيمي كه براي احداث آنها انجام شده است برنامه‌اي با عنوان "راهداري راه‌هاي روستايي" سازماندهي شود.

وي افزود: اگر از راه‌ها با گذشته زمان نگهداري نشود، ظرف چند سال آينده اين سرمايه‌هاي انبوه از بين خواهد رفت. آخوندي بيان داشت: موضوع ديگر در حوزه راه روستايي توجه به افزايش بهره‌وري در استفاده از راه‌هاي روستايي با رفع گلوگاه‌ها و تامين حق دسترسي بهتر شهروندان و ساكنان روستاها است.

آخوندی تصريح كرد: نقشه‌ همه راه‌هاي روستايي به صورت الكترونيكي در وزارت راه وشهرسازي تهيه شده است و مي‌توان براي افزايش بهره‌وري در راه‌هاي روستايي منطقه به منطقه به بررسي دقيق موضوع پرداخت.

وي در ادامه در خصوص خدماتي كه وزارت راه و شهرسازي به كشاورزان مي تواند بدهد گفت: وزارت راه و شهرسازي آمادگي دارد تا با كمک كشاورزان تسهيلات لازم از نظر انبارداري در پايانه‌هاي حمل بار از جمله در دريا، خشكي و حتي در بخش هوايي ايجاد شود تا صادرات و جا‌به‌جايي محصولات كشاورزي و دامي براحتي انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با تاكيد بر نقش تسهيل حمل ونقل روستايي در توسعه كشاورزي ابراز داشت: توسعه عمران روستايي از موارد ديگر مورد توجه وزارت راه وشهرسازي است و بنده در تدوين برنامه‌ پنجم با حضور در كميسيون عمران مجلس وقت تقاضاي تدوين پنج بند در خصوص عمران روستايي كردم كه تنها با اضافه شدن يک بند موافقت شد كه آن سند دار شدن خانه‌هاي روستايي بود كه اميدوارم آن نيز هم اكنون توسعه يابد.

آخوندی ادامه داد: 27 هزار طرح هادي روستايي تهيه شده است كه 13 هزار طرح هادي روستايي در كشور اجرا شده است كه وزارت راه وشهرسازي مي تواند در اجراي طرح‌هاي هادي كمک كند.

وزير راه و شهرسازي يادآور شد: در بهسازي مسكن روستايي با ارائه تسهيلات ساخت براي يک ميليون و 600 هزار واحد مسكوني كارهاي مثبتي انجام شده است اما براي افزايش بهره‌وري در اين بخش آماده دريافت پيشنهادات هستيم.

وي بيان كرد: تمام انديشه ما بهبود كيفيت زندگي مردم از جمله روستايي‌ها و حفظ خقوق شهروندي آنان است. وزیر راه و شهرسازی با تشريح علت توجه كشورهاي صنعتي پيشرفته به كشاورزي ابراز داشت: توسعه روستايي به مفهوم حفظ و محافظت از سرزمين ايران است و بدون توسعه روستايي و كشاورزي مفهومي از سرزمين ايران باقي نمي ماند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در كشورهايي با اقتصاد آزاد كه دولت سرمايه‌گذاري مستقيم در بخش صنعت ندارد در بخش كشاورزي بودجه ‌قابل توجهي صرف مي‌كنند زيرا كه مي خواهند محيط زيست، آباداني، گردشگري روستايي و اكوتوريسم را حفظ كنند.