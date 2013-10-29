تیم فوتبال پاس همدان به مصاف سیستان و بلوچستان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پاس همدان پنج شنبه نهم آبان ماه به مصاف تیم سیستان و بلوچستان می رود.

تیم پاس همدان در حالی به مصاف تیم سیستان و بلوچستان می رود که الهام عباسی از تیم پاس در بازی این هفته محروم است.

تیم پاس همدان با انجام هفت بازی و کسب 12 امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد.

تیم سیستان و بلوچستان نیز با انجام هفت بازی و بدون کسب امتیاز در آخر جدول قرار دارد.

بازی بین دو تیم فوتبال بانوان پاس همدان و تیم سیستان و بلوچستان ساعت 14 و سی دقیقه در استادیوم مفتح همدان انجام می شود.