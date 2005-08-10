واردات ماشين آلات مستعمل راهسازي به توليد داخلي ضربه مي زند

عبدالله نوذري در گفتگو با خبرنگار مهر در اراك با بيان مطلب فوق گفت: اين مصوبه كه در انتهاي كار دولت به تصويب رسيد مغاير با اهداف كلي نظام و تقويت توليد در كشور است.

نوذري تصريح كرد: شركت هپكو توليد كننده ماشين آلات راهسازي و معدن در كشور است و ما در دراز مدت نگران مصوبه فوق نيستم اما اين مصوبه در كوتاه مدت بيش از توليد كننده به مصرف كنندگان لطمه جدي وارد مي كند.

وي تصريح كرد: ماشين آلات در نيمه دوم عمر خود هزينه بر نيز مي شوند و از اين رو هزينه نگهداري سنگيني بر مصرف كننده تحميل مي كند.

نوذري مصوبه فوق را درشان دولت و نظام جمهوري اسلامي ندانست و گفت: قيمت يك ماشين راهسازي يا معدن مستعمل و دست دوم از آهن ذوبي كمتر است.

وي تصريح كرد: 80 درصد هزينه نگه داري اين ماشين ها براي نيمه دوم كاركرد آنان است در حاليكه نيمه اول عمر اين ماشين ها تنها 20 درصد مجموع هزينه نگه داري يك ماشين را به خود اختصاص مي دهد و در مصوبه فوق ورود ماشين آلات با بيش از 20 سال عمر ماشين نيز مجاز شناخته شده است.

وي سوخت بالا و آلودگي زيست محيطي اين ماشين آلات را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حاليكه مجوز گشودن دروازه هاي كشور براي ماشين آلات مستعمل فراهم شده است كشورهاي بزرگي چون چين، آمريكا و اتحاديه اروپا بيشترين درگيري را به خاطر تعرفه هاي حمايت از توليدات در معرض خطرشان دارند.

وي رقابت در توليد و در وضعيتي عادلانه را مستلزم وجود زمينه 3 شرط دولت رقابتي، جامعه رقابتي و بنگاههاي اقتصادي رقابتي دانست و گفت: اين ماشين آلات گرچه ارزانتر از توليدات هپكو خواهد بود اما در عمل بهره وري پايين و هزينه سرباري را به مصرف كننده داخلي تحميل مي كند و مشكلاتي براي تامين لوازم يدكي ايجاد مي كند.

نوذري در ادامه گفت: اين شركت با 1200 مركز تبادل اقتصادي دارد كه ورود ماشين آلات سمتعمل و اجرايي شدن مصوبه فوق مي تواند بر توليد و عملكرد هپكو زيان وارد كند.

وي پيش بيني فروش محصولات اين شركت در سال جاري را 250 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: پيش بيني مي شود اجرايي شدن مصوبه فوق به اين ميزان فروش لطمه بزند.