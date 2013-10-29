خیایان گسگر محله رودسر باید تعریض شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ابوطالبی ظهر سه شنبه به خبرنگاران افزود: تاکنون در این محور افراد زیادی جان خود را از دست داده اند که مسئولان باید اقدام موثر و سازنده ای برای جلوگیری از ایجاد حوادث احتمالی انجام دهند.

وی اظهار داشت: این محدوده در پیشانی شهر رودسر واقع شده و شایسته از این وضعیت نامطلوب به همین شکل باقی بماند.

رئیس شورای شهرستان رودسر گفت: برخی از اماکن و مغازه های ضلع جنوبی خیابان گسگر محله آزادسازی شده اما اقدامی برای تخریب آن صورت نگرفته است.

وی در ادامه یادآور شد: تداوم این وضعیت نامطلوب احتمال بروز حوادث بیشتر در منطقه را باعث می شود.