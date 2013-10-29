  1. استانها
  2. گیلان
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۵۷

ابوطالبی:

خیایان گسگر محله رودسر باید تعریض شود

خیایان گسگر محله رودسر باید تعریض شود

رودسر – خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی رودسر خواستار تعریض ضلع جنوبی خیابان گسگر محله این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ابوطالبی ظهر سه شنبه به خبرنگاران افزود: تاکنون در این محور افراد زیادی جان خود را از دست داده اند که مسئولان باید اقدام موثر و سازنده ای برای جلوگیری از ایجاد حوادث احتمالی انجام دهند.

وی اظهار داشت: این محدوده در پیشانی شهر رودسر واقع شده و شایسته از این وضعیت نامطلوب به همین شکل باقی بماند.

رئیس شورای شهرستان رودسر گفت: برخی از اماکن و مغازه های ضلع جنوبی خیابان گسگر محله آزادسازی شده اما اقدامی برای تخریب آن صورت نگرفته است.

وی در ادامه یادآور شد: تداوم این وضعیت نامطلوب احتمال بروز حوادث بیشتر در منطقه را باعث می شود.

کد مطلب 2164952

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها