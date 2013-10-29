جایزه گام اول تولدی تازه از نویسندگان در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شجاعی پیش از ظهر امروز در آیین اختتامیه هفتمین دوره جایزه گام اول اظهار داشت: جایزه گام اول از ویژگی هایی برخوردار است که مهمترین آن تولدی تازه از نویسنگان در جامعه است که اندیشه ای نو را در جامعه بسط می دهند.

وی ادامه داد: جایزه بزرگ نشان از حضور چهره‌هایی نو و اندیشه هایی جدید در عرصه کتاب و نویسنگی دارد که این برای ما بسیار اهمیت دارد.

این فعال فرهنگی از دیگر ویژگی های جایزه بزرگ را اندیشه نو در جامعه دانست و گفت: نویسندگانی که برای نخستین بار اثری از خود منتشر می کنند در این جایزه شرکت دارند که این موضوع اندیشه این نوین و تازه را به جامعه می دهد.

وی از دیگر ویژگی های جایزه گام اول را اردو زدن در سایر نقاط کشور به غیر از تهران دانست و اضافه کرد: این جایزه همواره در یکی از استان‌های کشور برگزار شده و به میزبانی تهران نبوده است.

شجاعی، برگزاری جایزه گام اول در هفت دوره متوالی را مرهون تلاش و محبت استان های برگزار کننده دانست و افزود: امیدواریم در سال‌های آتی نیز این جایزه با حضور تعداد نویسندگان بیشتری برگزار شود و میهمان سایر استان ها نیز باشیم.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب در بخشی از سخنان خود به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت و عنوان کرد: این موسسه به نیابت از معاون فرهنگی وزارت ارشاد جوایز کتاب را در کشور برگزار می‌کند که از جمله انها گام اول است.

وی تصریح کرد: جایزه کتاب سال ایران، جایزه ادبی جلال آل احمد، پروین اعتصامی، گام اول و ... در کشور از سوی خانه کتاب برگزار می‌شود اما جایزه گام اول از لطافت، تازگی و طراوتی برخوردار است که هیچ یک از جوایز دیگر این لطافت را ندارد.

وی برگزاری جایزه جلال آل احمد از نظر محتوای جایزه را مهمترین در نوع خود خواند و گفت: به برگزیده آن 110 سکه طلا جایزه می‌دهند و در جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی نیز نفر برگزیده آن لوح تقدیری با امضای رئیس جمهور و حتی از سوی شخص رئیس جمهور دریافت میکند که باید گفت هیچ یک از این دو جذابیت گام اول را ندارند.

وی تفاوت گام اول باسایر جوایز و جذابیت آن را اهدای جایزه به اولین نویسندگان برشمرد و عنوان کرد: نویسندگانی که اولین اثر خود را منتشر کرده‌اند در گام اول جایزه می‌گیرند و این از ویژگی‌های بارز این جایزه است.

به گزارش مهر در این آیین 15 نویسنده در بخش های شعر نوجوان، شعر بزرگسال، شعرکلاسیک، داستان بزرگسال، داستان بلند، داستان کوتاه، داستان و علوم قرآنی، علوم روایی، سیره معصومین و کلام بزرگان تقدیر شدند که سه تن از آنها از استان یزد بودند.