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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۷

مهدوی عنوان کرد:

کهگیلویه و بویراحمد 453 شهید دانش آموز به اسلام و انقلاب تقدیم کرد

کهگیلویه و بویراحمد 453 شهید دانش آموز به اسلام و انقلاب تقدیم کرد

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کهگیلویه وبویراحمد گفت: این استان در دوران دفاع مقدس 453 شهید دانش آموز به اسلام و انقلاب تقدیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مهدوی پیش از ظهر سه شنبه به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی در نشستی با خبرنگاران افزود: دانش آموزان در دفاع از شرف و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش اول را داشتند و بیشترین شهدا را به انقلاب تقدیم کردند.

وی شهدا را بهترین الگو برای دانش‌آموزان انقلابی دانست و تأکید کرد: دانش‌آموزان در بستر تعلیم و تربیت با الگوگیری از شهدا قدم‌های علمی را برمی دارند و آینده کشور ما را تضمین می‌کنند.

وی بیان کرد: سازمان بسیج دانش آموزی یكی از مهمترین وظایف و اهداف خود را زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن الگوهای راستین قرار داده و برای الگو پردازی گرامیداشت یاد وخاطره شهید فهمیده و شهدای دانش آموز را در هفته بسج دانش آموزی برگزار می کند.

مهدوی، بسیج دانش‌آموزی را بزرگترین تشکل آموزش و پرورش برشمرد و عنوان کرد: دانش‌آموزان از سوم ابتدایی تا پیش‌دانشگاهی می‌توانند عضو بسیج دانش‌آموزی شوند.

وی انتقال فرهنگ بسیج به دانش‌آموزان و ایجاد روحیه انقلابی و ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی را یکی از رسالت‌های مهم بسیج دانش‌آموزی دانست و گفت: بسیج با توجه به رسالت خود در بسط و گسترش اهداف انقلاب و اسلام تلاش می کند.

مهدوی افزود: اگر بسیج دانش آموزی به معنای واقعی کلمه در مدارس به کار گرفته شود و از این پتانسیل عظیم به نحو شایسته ای استفاده شود بدون شک می تواند در خدمت به نظام و انقلاب بسیار مؤثر واقع شود.

وی بیان داشت: سازمان بسیج دانش آموزی با نشستهای فرهنگی، سیاسی اجتماعی و با دعوت از سخنرانان مجرب ،خوش ذوق، مطلع وآشنا با روحیات و نیازمندیهای سیاسی اجتماعی جوانان در این زمینه فعالیت می کند .

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه فتح استان کهگیلویه وبویراحمد  به برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی اشاره کرد و گفت: دیدار با نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه دراستان، اجرای صبحگاه سراسری ایثار و شجاعت در مدارس، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز،دیدار با خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، عطرافشانی و گلباران مزار شهدای دانش‌آموز و فرهنگی بخشی از این برنامه هاست .

مهدوی، کوهپیمایی ویژه پیشگامان، شرکت سازمان‌یافته دانش‌آموزان بسیجی در میعاد‌گاه‌های نماز جمعه، هم‌اندیشی نخبگان علمی، هنری و ورزشی با استاندار و فرمانداران و تجلیل از آنها، تشکیل حلقه‌های صالحین مدارس، برگزاری مسابقه انشا‌نویسی با موضوع «نقش دانش‌آموزان در اقتصاد مقاومتی» و افتتاح واحد‌های مقاومت جدید از دیگر برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی است.

وی همچنین از حضور سازمان یافته دانش آموزان بسیجی در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و برگزاری مسابقه نقاشی در روز 13 آبان ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفتم آبان تا 13 آبانماه  به عنوان هفته بسیج دانش‌آموزی نامگذاری شده است.

 

کد مطلب 2164956

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