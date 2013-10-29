کهگیلویه و بویراحمد 453 شهید دانش آموز به اسلام و انقلاب تقدیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مهدوی پیش از ظهر سه شنبه به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی در نشستی با خبرنگاران افزود: دانش آموزان در دفاع از شرف و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش اول را داشتند و بیشترین شهدا را به انقلاب تقدیم کردند.

وی شهدا را بهترین الگو برای دانش‌آموزان انقلابی دانست و تأکید کرد: دانش‌آموزان در بستر تعلیم و تربیت با الگوگیری از شهدا قدم‌های علمی را برمی دارند و آینده کشور ما را تضمین می‌کنند.

وی بیان کرد: سازمان بسیج دانش آموزی یكی از مهمترین وظایف و اهداف خود را زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن الگوهای راستین قرار داده و برای الگو پردازی گرامیداشت یاد وخاطره شهید فهمیده و شهدای دانش آموز را در هفته بسج دانش آموزی برگزار می کند.

مهدوی، بسیج دانش‌آموزی را بزرگترین تشکل آموزش و پرورش برشمرد و عنوان کرد: دانش‌آموزان از سوم ابتدایی تا پیش‌دانشگاهی می‌توانند عضو بسیج دانش‌آموزی شوند.

وی انتقال فرهنگ بسیج به دانش‌آموزان و ایجاد روحیه انقلابی و ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی را یکی از رسالت‌های مهم بسیج دانش‌آموزی دانست و گفت: بسیج با توجه به رسالت خود در بسط و گسترش اهداف انقلاب و اسلام تلاش می کند.

مهدوی افزود: اگر بسیج دانش آموزی به معنای واقعی کلمه در مدارس به کار گرفته شود و از این پتانسیل عظیم به نحو شایسته ای استفاده شود بدون شک می تواند در خدمت به نظام و انقلاب بسیار مؤثر واقع شود.

وی بیان داشت: سازمان بسیج دانش آموزی با نشستهای فرهنگی، سیاسی اجتماعی و با دعوت از سخنرانان مجرب ،خوش ذوق، مطلع وآشنا با روحیات و نیازمندیهای سیاسی اجتماعی جوانان در این زمینه فعالیت می کند .

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه فتح استان کهگیلویه وبویراحمد به برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی اشاره کرد و گفت: دیدار با نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه دراستان، اجرای صبحگاه سراسری ایثار و شجاعت در مدارس، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز،دیدار با خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، عطرافشانی و گلباران مزار شهدای دانش‌آموز و فرهنگی بخشی از این برنامه هاست .

مهدوی، کوهپیمایی ویژه پیشگامان، شرکت سازمان‌یافته دانش‌آموزان بسیجی در میعاد‌گاه‌های نماز جمعه، هم‌اندیشی نخبگان علمی، هنری و ورزشی با استاندار و فرمانداران و تجلیل از آنها، تشکیل حلقه‌های صالحین مدارس، برگزاری مسابقه انشا‌نویسی با موضوع «نقش دانش‌آموزان در اقتصاد مقاومتی» و افتتاح واحد‌های مقاومت جدید از دیگر برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی است.

وی همچنین از حضور سازمان یافته دانش آموزان بسیجی در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و برگزاری مسابقه نقاشی در روز 13 آبان ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفتم آبان تا 13 آبانماه به عنوان هفته بسیج دانش‌آموزی نامگذاری شده است.