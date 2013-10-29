توسعه شهر مشهد وابسته به پروژه هاي مشاركتي است/ دست سرمايه گذاران را مي فشارم

به گزارش خبرنگارمهر، صولت مرتضوی صبح سه شنبه درحاشيه بازديد ازمعاونت اقتصادی شهرداری مشهد اظهار كرد: در توسعه شهر به دنبال توسعه همه جانبه هستيم و برنامه‌های توسعه‌ای به صورت تک بعدی را اجرا نمي كنيم.

مرتضوي حمايت خود را از اين معاونت اعلام و بيان كرد: دست همه سرمایه‌گذاران در بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی را به‌ گرمی می‌فشارم.

وي با توجه اهميت خدمات دهي به شهروندان از سوي معاونت هاي شهرداري، معاونت اقتصادي را در راس هرم مديريت شهر دانست و گفت: اين معاونت به دليل درآمد زايي از اهميت بيشتري براي شهر برخوردار است.

شهردارمشهد بيان كرد: اداره شهر و ارتقاء خدمات ‌دهی به شهروندان ضرورت درآمدزایی را نمايان مي كند و معاونت اقتصادی با ایجاد درآمد پایدار نقش مهمی درمديريت شهر دارد.

مرتضوي به اهميت نقش معاونت اقتصادی را در شناسایی فرصت‌های اقتصادی وجذب سرمایه‌گذار درمشهد اشاره كرد و بيان كرد: در آينده سرمایه‌گذاری در مراکز تجاری و اقامتی اشباع و کمتر مي شود و بايد فرصتهاي جديد شناسايي شود.

مرتضوی تاكيد كرد: ادامه روند انجام پروژه هاي مشاركتي باعث توسعه شهر مي شود و البته 52 هزار میلیارد ریال پروژه مشارکتی تاکنون معاونت اقتصادی انجام داده است.

وی با بیان اینکه در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید به مسائل فرهنگی توجه شود گفت: اگر در منطقه‌ای پروژه‌ای در حال اجراست، باید تلاش کنیم تا به گسترش نهادهای فرهنگی نیز در کنار بحث سرمایه‌گذاری توجه شود.

شهردار مشهد گفت: به دنبال توسعه متوازن و اجراي برنامه‌های توسعه‌ای به دنبال توسعه و پیشرفت مشهد در تمام جوانب هستیم.

وي همچنين با بيان مثالي در خصوص ضرورت توسعه حمل و نقل عمومي ارتقا خدمات دهي از سوي شهرداري را منوط به جذب سرمايه گذار در اين زمينه دانست.

مرتضوی با تاکید بر حمایت همه‌جانبه از معاونت اقتصادی گفت: این معاونت می‌تواند با جذب سرمایه‌گذار باعث ارتقاء سطح خدمات‌دهی به زائران و مجاوران شود.

وي ابراز اميدواري كرد كه سالانه 25 درصد از طريق حضور زائران در مشهد ظرفيت سرمايه گذاري ايجاد شود.

معاون اقتصادی شهرداری مشهد نیز در اين بازديد از تسهيل سرمايه گذاري در مشهد خبر داد و گفت: نیازی نیست که سرمایه‌گذار برای انجام هر یک از بوروکراسی‌های اداری یا گرفتن امضا به چندین ساختمان مراجعه کند، بلکه سرمایه‌گذار و بخش خصوصی تنها کافی است با مراجعه به این معاونت و انجام مقدمات کار، سرمایه‌گذاری خود را آغاز کند.