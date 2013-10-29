استان قم طی 15 روز گذشته 2 مرحله خون به تهران ارسال کرد

دکتر علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش شدید ذخایر خونی استان تهران طی هفته های گذشته گفت: در این خصوص دفتر آموزش، جذب و حفظ اهداکنندگان اداره کل انتقال خون استان قم طی فراخوانی از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک از اهداکنندگان مستمر خون استان درخواست کمک کرد.

وی اضافه کرد: همچنین بر این اساس ساعات کاری مراکز اهدای خون در سطح استان به میزان نیم ساعت و از ساعت 12 و 45 دقیقه تا 13 و 45 دقیقه افزایش یافت تا اهداکنندگان فرصت کافی برای اهدای خون داشته باشند.

مدیر کل انتقال خون استان قم یادآور شد: به دنبال کاهش شدید ذخایر خونی استان تهران طی 15 روز گذشته 2 مرحله انتقال خون به این استان انجام شد تا بخشی از نیاز این استان به ذخایر خونی تامین شود، همچنین استان قم این آمادگی را دارد تا محموله های خونی بیشتری را به تهران ارسال کند.