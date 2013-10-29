  1. استانها
  2. همدان
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۱۲

زارعي:

شش آموزشگاه شبانه روزي در شهرستان بهار فعاليت مي كنند

شش آموزشگاه شبانه روزي در شهرستان بهار فعاليت مي كنند

بهار- خبرگزاری مهر: مدیرآموزش و پرورش شهرستان بهارگفت: در شهرستان بهار 6 آموزشگاه شبانه روزی فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی در گردهمایی تخصصی مدیران شبانه روزی شهرستان بهار با بيان اينكه شش آموزشگاه شبانه روزي در شهرستان بهار فعاليت مي كنند، اظهار داشت: بیش از 900 دانش آموز در پایه اول و دوم متوسطه و رشته های کار و دانش و فنی و حرفه ای امسال در اين شش آموزشگاه شبانه روزي مشغول به تحصیل هستند.

وي با بيان اينكه در سال تحصیلی جدید تمامی اموال باید کد گذاری شده و اقدامات عمرانی مدارس نیز که بر اساس پروژه مهر بوده به طور دقیق گزارش شود، افزود: بايد در مصرف انرژي و مواد غذايي در مدارس صرفه جويي شود.

امور خوابگاهی شهرستان بهار رتبه برتر استان همدان را دارد

مدیرآموزش و پرورش شهرستان بهار با اشاره اینکه بر اساس ارزیابی های انجام شده امور خوابگاهی شهرستان بهار رتبه برتر استان همدان را دارد، اظهار داشت: امورخوابگاهی و آشپزخانه مدارس شبانه روزی در شهرستان هیچ گونه مشکلی ندارد.

زارعي با بيان اينكه بیش از 10 کلاس برای دانش آموزان در زمينه كلاس هاي موضوعي تکمیل و تجهیز شده است، ابراز داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته سرانه غذایی به صورت مرتب و ماهیانه پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 2164961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها