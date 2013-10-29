به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی در گردهمایی تخصصی مدیران شبانه روزی شهرستان بهار با بيان اينكه شش آموزشگاه شبانه روزي در شهرستان بهار فعاليت مي كنند، اظهار داشت: بیش از 900 دانش آموز در پایه اول و دوم متوسطه و رشته های کار و دانش و فنی و حرفه ای امسال در اين شش آموزشگاه شبانه روزي مشغول به تحصیل هستند.

وي با بيان اينكه در سال تحصیلی جدید تمامی اموال باید کد گذاری شده و اقدامات عمرانی مدارس نیز که بر اساس پروژه مهر بوده به طور دقیق گزارش شود، افزود: بايد در مصرف انرژي و مواد غذايي در مدارس صرفه جويي شود.

امور خوابگاهی شهرستان بهار رتبه برتر استان همدان را دارد

مدیرآموزش و پرورش شهرستان بهار با اشاره اینکه بر اساس ارزیابی های انجام شده امور خوابگاهی شهرستان بهار رتبه برتر استان همدان را دارد، اظهار داشت: امورخوابگاهی و آشپزخانه مدارس شبانه روزی در شهرستان هیچ گونه مشکلی ندارد.

زارعي با بيان اينكه بیش از 10 کلاس برای دانش آموزان در زمينه كلاس هاي موضوعي تکمیل و تجهیز شده است، ابراز داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته سرانه غذایی به صورت مرتب و ماهیانه پرداخت خواهد شد.