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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۱۲

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه‌شنبه در بازار 964 هزار تومان، طرح قدیم 962 هزار تومان، نیم سکه 492 هزار تومان، ربع سکه 292 هزار تومان و گرمی 193 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1346 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش را 3005 تومان، هر یورو را 4140 تومان، هر پوند را 4850 تومان و هر درهم امارات را 846 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه سه‌شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 964000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 962000
نیم سکه 492000
ربع سکه 292000
1 گرمی 193000
هرگرم‌طلای18عیار 98700
نوع ارز  
دلار آمریکا 3005
یورو 4140
پوند انگلیس 4850
درهم امارات 846

 

 

کد مطلب 2164967

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