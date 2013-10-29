به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه‌شنبه در بازار 964 هزار تومان، طرح قدیم 962 هزار تومان، نیم سکه 492 هزار تومان، ربع سکه 292 هزار تومان و گرمی 193 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1346 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش را 3005 تومان، هر یورو را 4140 تومان، هر پوند را 4850 تومان و هر درهم امارات را 846 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز