اولين دوره مسابقات طراحي و ساخت صداگير در دانشگاه خواجه نصیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهنگ هنرور دبیر برگزاری سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات اعلام کرد: این مسابقه به صورت تیمی درگروه های ۲ و 3 نفره است و شرکت کنندگان بایستی دانشجوی یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری باشند.

هنرور گفت: دانشجویان سراسر کشور می توانند جهت شرکت در مسابقه با مراجعه به وبسایت کنفرانس به آدرسhttp://www.isav.ir/۲۰۱۳/index_f.php مراجعه کرده و حداکثر تا تاریخ 10 آذر 92 ثبت نام کنند.

وی خاطر نشان کرد: به تیم های اول تا سوم به تشخیص کمیته علمی مسابقه لوح تقدیر و جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات 4و 5دیماه در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد.