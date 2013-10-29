مرگ روزانه 53 نفر در تصادفات رانندگی/ 9911 نفر در 6 ماه کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نيمه نخست امسال 9 هزار و 911 نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد تلفات حوادث رانندگي 10 هزار و 609 نفر بود، 6.6 درصد كاهش يافته است.

از كل تلفات حوادث رانندگي در 6 ماهه نخست امسال 7 هزار و 606 نفر مرد و دو هزار و 305 نفر ديگر زن بودند.

همچنين در اين مدت استانهاي فارس با 858، خراسان رضوي با 761 و تهران با 708 مورد، بيشترين و استانهاي ايلام با 82، كهگيلويه و بوير احمد با 102 و یزد با 126 مورد، كمترين آمار تلفات حوادث رانندگي را داشته اند.

بر اساس اين گزارش در نيمه نخست سال جاری از كل تلفات حوادث رانندگي دو هزار و 667 نفر در مسيرهاي دورن شهري، 6 هزار و 399 نفر در جاده هاي برون شهري، 804 نفر در مسيرهاي روستايي و 41 نفر در مسيرهاي نامعلوم جان خود را از دست داده اند.

اين گزارش مي افزايد: در 6 ماهه اول سال 175 هزار و 374 نفر در حوادث رانندگي مصدوم شدند كه 126 هزار و 842 نفر از اين تعداد مرد و 48 هزار و 532 نفر ديگر زن بودند اين در حالي است كه تعداد مصدومين حوادث رانندگي در مدت مشابه سال قبل 172 هزار و 183 نفر بود بنابراين در نيمه نخست امسال با افزايش 1.9 درصدي مصدومين حوادث رانندگي مواجه بوديم.

بيشترين آمار مصدومين حوادث رانندگي به ترتيب در به استانهاي تهران با 19 هزار و 769 نفر، خراسان رضوي با 17 هزار و 131 نفر و اصفهان با 12 هزار و 712 نفر ثبت شده است.

در شهريور ماه امسال دو هزار و 205 (يكهزار و 667 مرد و 538 زن) در حوادث رانندگي جان باختند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.6 درصد افزايش يافته است. تعداد تلفات حوادث رانندگي در شهريور سال گذشته دو هزار و 69 نفر بود. همچنين تعداد مصدومان حوادث رانندگي در شهريور امسال 32 هزار و 381 نفر بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل يك درصد كاهش يافته است.