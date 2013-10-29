بررسی قراردادهای کرسنت، توتال و استات اویل در کمیسیون انرژی/ ارجاع به قوه قضائیه در صورت تایید گزارش کمیسیون

مسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس بر اساس ماده 236 آئین نامه داخلی تقاضایی را امضا کردند که بر اساس آن پرونده قراردادهای کرسنت، توتال و استات اویل در زمان وزارت آقای زنگنه بر وزارت نفت در دوران روسای جمهور پیشین بررسی شده و به صحن علنی مجلس و قوه قضائیه ارسال شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون انرژی هم کمیته ای را برای بررسی این پرونده ها تشکیل داده است که پس از تکمیل پرونده در این کمیته و با تایید کمیسیون،گزارش پرونده سه قرارداد نسبتا مبهم کرسنت، توتال و استات اویل به صحن علنی مجلس ارسال و در صورت تایید مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

به گزارش مهر، بر اساس ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون ها عدم رعایت شئونات یا نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاههای زیر مجموعه آنان را اعلام کنند موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می دهد.

درصورتی که مجلس گزارش کمیسیون را تایید کند و به آن رای موافق بدهد گزارش برای بررسی قضایی به قوه قضائیه ارسال می شود.

بر اساس این گزارش در زمان بررسی رای اعتماد به زنگنه وزیر نفت، نمایندگان ابهامات فراوانی را در خصوص قراردادهای استات اویل، کرسنت و توتال مطرح کردند که همین امر موجب رای پایین زنگنه برای ورود به کابینه یازدهم شد.