به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار اعضای شورای عالی استانها که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد؛ با بیان این که مسئولیت پذیری سخت و دشوار است، اظهار داشت: انسان تا زمانی که مسئولیت و وعده ای قبول نکرده آزاد است اما زمانی که مسئولیتی پذیرفت باید مواظب باشد آن ها را به خوبی انجام دهد.

وی عنوان کرد: کارها را باید به نحو احسن انجام داد و قرآن راه احسن را سخنان خداوند ذکر می‌کند و اگر سمت و سوی کارهای ما به سمت خدا رفت پروردگار هر کس را قاضی خودش قرار می‌دهد.

استاد برجسته حوزه در این دیدار که تعدادی از فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی استان قم نیز حضور داشتند، عنوان کرد: رژیم پهلوی جای خود را به نظام اسلامی داد و خداوند برکت و لطف خود را در این نظام شامل ما کرده است و اگر ما در این نظام خوب عمل نکنیم دیگران جای ما را خواهند گرفت.

وی با بیان این که همه ما به موعظه نیاز داریم تا عاقلانه زندگی کنیم و وظایف خود را به درستی انجام دهیم، عنوان کرد: خداوند در قرآن کریم می فرماید که اگر بخواهد عده ای را می برد و عده ای دیگر را زندگانی می بخشد؛ این مطلب در ادارات نیز مصداق دارد به گونه ای که اگر فردی وظیفه خود را به درستی انجام ندهد برکنار می شود.

آیت الله علوی گرگانی افزود: در حال حاضر نیز هر کدام از ما در جایگاه کسانی نشسته ایم که عده ای در گذشته بر این منصب ها قرار داشتند.

وی با اشاره به شهادت اخیر چند تن از مرزبانان کشور عنوان کرد: مرزبانانی که امنیت کشور را حفظ می‌کردند نشان دادند که قدر نعمت خداوند را دانسته و کشور را همچون خانه خود می‌دانند و در راه خدا نیز به شهادت رسیدند.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان این که بهترین موقعیت برای امر به معروف ایام محرم است، افزود: امام حسین(ع) سردار امر به معروف است و در روز عاشورا عده ای راه را گم کرده بودند و امام خود را نشناخته و در لشگر یزید قرار گرفتند اما گروهی دیگر همه هستی، جان و مال خود را در راه امام حسین(ع) فدا کردند.

