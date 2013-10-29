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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۲۶

کیانی خبر داد:

شرکت هواپیمایی تابان دو پرواز در فرودگاه خرم آباد دایر می کند

شرکت هواپیمایی تابان دو پرواز در فرودگاه خرم آباد دایر می کند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر فرودگاه خرم آباد از برقراری دو پرواز شرکت هواپیمایی تابان در این فرودگاه خبر داد.

اسفندیار کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت هواپیمایی تابان به زودی دو پرواز در روزهای شنبه هر هفته در فرودگاه خرم آباد خواهد داشت.

وی تصریح کرد: این پروازها از 11 آبان ماه سالجاری در فرودگاه خرم آباد دایر می شوند.

کیانی افزود: پرواز اول این شرکت هواپیمایی ساعت 5 و 30 دقیقه از فرودگاه تهران حرکت و ساعت برگشت این پرواز از فرودگاه خرم آباد نیز ساعت 7 و 15 دقیقه خواهد بود.

مدیر فرودگاه خرم آباد همچنین زمان برگزاری پرواز دوم این شرکت هواپیمایی در فرودگاه خرم آباد را ساعت 16 از فرودگاه تهران و ساعت برگشت را 17 و 45 دقیقه از فرودگاه خرم آباد عنوان کرد.

 

 

کد مطلب 2164973

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