پدر 3شهید شاهرودی دعوت حق را لبیک گفت/ پیام تسلیت دکتر روحانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی میرکریمی پدر بزرگوار شهیدان والامقام سید محسن، سیدعلی اصغر و سید محمود میرکریمی روز دوشنبه دعوت حق را لبیک گفت و آسمانی شد.

در این زمینه ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی پدر شهیدان میرکریمی را اسوه ایثار و فداکاری توصیف کرد و اظهار داشت: خبر درگذشت مرحوم مغفور حاج سید علی میرکریمی موجب تألم خاطر شد.

متن پیام دکتر روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم مغفور حاج سید علی میرکریمی، اسوه ایثار و فداکاری و پدر سه شهید سرافراز ایران اسلامی سیدمحسن، سیدعلی اصغر و سیدمحمود میرکریمی، موجب تألم خاطر شد.

بی تردید پدری که نامش با سه شهید دوران نورانی دفاع مقدس شهیدان پیوند وثیق دارد، افتخار ابدی را نصیب خود نموده و در نزد خدای تبارک و تعالی قدر و اجری بزرگ دارد.

اینجانب مصیبت درگذشت این پدر را به همسر صبور و مقاوم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای سایر بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت دارم.

گفتنی است سید علی میرکریمی اهل روستاي "قلعه نو خرقان" شاهرود پدر بزرگوار شهیدان "سید محسن، سیدعلی اصغر و سید محمود" و دارنده نشان ملی ایثار بود.

شهید سید محمود میرکریمی متولد اول فروردین ماه سال 1341 دهم اردیبهشت سال 1361 در خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد و فرزند دیگر این پدر والا مقام روحانی شهید حجت الاسلام محسن میرکریمی نیز متولد سی و یکم شهریور ماه سال 1345 است که 29 اردیبهشت ماه سال 1365 در منطقه قلاویزان به دست دشمن بعثی آسمانی شد.

شهید بزرگوار سید علی اصغر میر کریمی فرزند دیگر سید علی میر کریمی نیز متولد هشتم تیرماه سال 1343 است که سوم اردیبهشت ماه سال 1361 در منطقه سردشت به شهادت رسید.

مراسم تشییع پیکر پدر این سه شهید دفاع مقدس ساعت 15عصر امروز از مقابل مسجد جامع قلعه نو خرقان خواهد بود و مراسم ختم وی روز چهارشنبه هشتم آبان ماه از ساعت 9 صبح لغایت 13 در مسجد جامع قلعه نو خرقان برگزار می شود.