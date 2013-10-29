حذف شعار "مرگ بر آمریکا" نگاه واداده هاست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان پیش از ظهر سه شنبه در کرسی آزاد اندیشی با محوریت موضوع سیاسی تحت عنوان آیا شعار مرگ بر آمریکا در راهپیمایی ها حذف شود یا نه؟ افزود: طرفداران این تفکر شوق ارتباط با آمریکا را دارند، بنابراین خواستار حذف چنین شعاری هستند.

وی نگاه دوم در حذف این شعار را مربوط به گروه محافظه کار دانست و تاکید کرد که این گروه نه به صورت کامل مخالفند نه موافق. بلکه به اصطلاح در مغازه دو نبش ای نشسته اند که یک طرف آن به سوی نماز علی (ع) راه دارد و طرف دیگر آن به سفره معاویه.

معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس(ع) اردبیل ادامه داد: نگاه سوم، متصلبین هستند یعنی کسانی که در ذهنشان هیچ تحلیل ندارند. این افراد با اینکه نظام را قبول دارند ولی هیچ گونه نرمش قهرمانانه را نمی پذیرند. که این عدم اطاعت از ولی فقیه است.

وی نگاه چهارم را نگاه تیزبین و متعهد عنوان کرد و متذکر شد: یعنی همان نگاهی که ولی فقیه آن را دنبال می کند، چراکه در واقع مهمترین وظیفه ولی فقیه ایجاد نگاه تیزبین و متعهد در بین مردم جامعه است. نگاه تیزبین ولایت فقیه یعنی مدیریت سیال و لحظه به لحظه امور حکومت اسلامی.

فهم فلسفه تولی و تبری فهم 90 درصد سیاست است

قاسمیان با تایید و تشریح این نگاه، تمام افراد جامعه را به اطاعت و تبعیت محض از ولایت فقیه توصیه کرد و یادآور شد: هرکس فلسفه تولی و تبری را بداند، 90 درصد فلسفه سیاست را فهمیده است.

وی با تاکید بر لزوم آشنایی نسل جوان با مسائل سیاسی روز، به تشریح علت موافقت با حذف شعار "مرگ بر آمریکا" و پنج دیدگاه مطرح در این خصوص پرداخت و عنوان کرد: عده ای از سر دلسوزی موافق حذف این شعار هستند به این دلیل که با دادن چنین شعاری آمریکا از ما عصبانی می شود.

این مسئول با بیان اینکه افرادی هم عقیده دارند ما با مردم آمریکا مشکلی نداریم و آنها به ما خیانت نکرده اند که بخواهیم نسبت به آنها چنین شعاری بدهیم، بیان داشت: برخی نیز عقیده دارند ما با استکبار جهانی ستیز می کنیم نه با کشور خاص، بنابراین مرگ بر استکبار بهتر از مرگ بر آمریکاست.

وی با اشاره به نگاه افرادی که با رنگ و لعاب دینی به این قضیه نگاه می کنند، افزود: این افراد عقیده دارند زیبنده مردم شیعه نیست که نسبت به سایر کشورها فحش بدهد و به جایگاه و تمدن خود آسیب برساند.

قاسمیان با اشاره به دیگاه پنجم در خصوص حذف شعار مرگ بر آمریکا اضافه کرد: عده ای نیز عقیده دارند تعدادی از شعارها در طول مسیر انقلاب حذف شده است، لذا اشکالی ندارد که شعار مرگ بر آمریکا نیز حذف شود.