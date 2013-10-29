  1. دانشگاه و فناوری
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

دهکده فناوری اطلاعات فردا افتتاح می شود

دهکده فناوری اطلاعات فردا افتتاح می شود

آیین افتتاحیه دهکده IT در ویژه برنامه "همراه با قاصدکها" فردا چهارشنبه هشتم آبان در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دهکده IT به منظور ارتقاء سطح مهارت های کودکان 5 تا 6 سال در محیطی استاندارد و مجهز مهارت های رایانه ای، زبان انگلیسی، نقاشی و خلاقیت، بازی و سرگرمی را به کودکان تهرانی آموزش می دهد.

مراسم آغاز به کار این دهکده فناوری اطلاعات با حضور خردسالان و خانواده های آنان برگزار و حامد عرب کارشناس نرم افزار کامپیوتر به نقد و بررسی بازی های رایانه ای ویژه کودکان می پردازد.

این دهکده در روزهای شنبه تا چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر فعالیت می کند و اجرای نمایش های ویژه کودکان با موضوع بازی های رایانه ای، خلاقیت بازی و سرگرمی، اهداء بازی رایانه ای ایرانی به کودکان از دیگر بخش های این ویژه برنامه است.

این برنامه در فرهنگسرای فناوری اطلاعات تهران واقع در تقاطع خیابان های جمهوری و کارگر برگزار می شود. 

کد مطلب 2164977

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