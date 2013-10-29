دهکده فناوری اطلاعات فردا افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دهکده IT به منظور ارتقاء سطح مهارت های کودکان 5 تا 6 سال در محیطی استاندارد و مجهز مهارت های رایانه ای، زبان انگلیسی، نقاشی و خلاقیت، بازی و سرگرمی را به کودکان تهرانی آموزش می دهد.

مراسم آغاز به کار این دهکده فناوری اطلاعات با حضور خردسالان و خانواده های آنان برگزار و حامد عرب کارشناس نرم افزار کامپیوتر به نقد و بررسی بازی های رایانه ای ویژه کودکان می پردازد.

این دهکده در روزهای شنبه تا چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر فعالیت می کند و اجرای نمایش های ویژه کودکان با موضوع بازی های رایانه ای، خلاقیت بازی و سرگرمی، اهداء بازی رایانه ای ایرانی به کودکان از دیگر بخش های این ویژه برنامه است.

این برنامه در فرهنگسرای فناوری اطلاعات تهران واقع در تقاطع خیابان های جمهوری و کارگر برگزار می شود.