بیمه قلب حیات اقتصادی کشور/ بدون پوشش بیمه ای فعالیت اقتصادی غیرممکن است

مجتبی آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بیمه در کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی عنوان کرد: بار اصلی ریسک سرمایه گذاری های کلان بر دوش بیمه قرار دارد اما با این حال ظرفیت ها و کار کردهای بیمه هنوز به خوبی شناخته نشده است.



وی افزود: نمایشگاه بیمه بورس و بانکداری الکترونیک فرصتی طلایی برای شناساندن بیمه به جامعه و تبیین اهداف بیمه است و می توان بیمه را در بین مردم جا انداخت.



رییس شورای هماهنگی بیمه های بازرگانی خوزستان تصریح کرد: متاسفانه تا اتفاقی رخ ندهد مردم به اهمیت بیمه پی نمی برند و نگاه خوبی در زمینه بیمه در میان مردم و فعالان اقتصادی کشور حاکم است ضمن این که بیمه ها خود نیز درگیر بوروکراسی سنگین هستند.



آخوندی با تاکید بر مشارکت همه جانبه همه بیمه های دولتی و خصوصی در اولین نمایشگاه بیمه بورس و بانکداری الکترونیک اضافه کرد: به هیچ عنوان این فرصت را از دست نمی دهیم و با تمام امکانات در این نمایشگاه شرکت می کنیم زیرا بیمه چیز تزیینی نیست بلکه ضرورت مهم امروز زندگی است.



وی اضافه کرد: بیمه ریل حرکت اقتصادی کشور است و حیات تمام صنایع و فعالیت های اقتصادی کشور به بیمه وابسته است اما بیمه سهم اندکی در سبد اقتصاد خانواده دارد.



رییس شورای هماهنگی بیمه های بازرگانی خوزستان بیان کرد: مدت ها بود که در پی معرفی ظرفیت های بیمه به جامعه بودیم و نمایشگاه از این منظر یک فرصت ارزشمند و بودن تکرار برای شناساندن بیمه به مردم است.



به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایشگاه تخصصی صنعت بانکداری، بیمه، بورس و سرمایگذای از 13 تا 17 آذر ماه امسال در محل نمایشگاه های دائمی خوزستان برگزار می شود.