1280 نفر از اتباع بیگانه بدون مجوز در قزوین شناسایی شدند

مسعود بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در هفت ماه اخیر در سال جاری بیش از دو هزارو 847 مورد بازرسی ‌از بنگاههای اقتصادی به منظور جلوگیری از حضور اتباع بیگانه فاقد مجوز توسط همکاران این اداره کل صورت گرفته است که در این بازرسی ها، یک هزار و 279 نفر نیروی کار خارجی "اتباع افغان" شناسایی شدند.



وی ادامه داد: تعداد 248 نفر از کارفرمایان متخلف که در بکارگیری کارگران غیرمجاز خارجی اقدام کرده بودند، برای برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.



قائم مقام وزیر و مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان قزوین، كارفرمایان این كارگران غیرمجاز را نیز خاطی دانست و بیان كرد: کارفرمایان خاطی که اقدام به بکارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز می‌کنند به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز هر تبعه خارجی طبق قانون به پرداخت 811 هزارو 875 ریال جریمه نقدی و به استناد ماده 181 قانون کار به حبس از 91 تا 180 روز در سال جاری مجازات می‌شوند.



این مسئول با بیان اینکه باید فرهنگ استفاده از نیروی کار داخلی در بین کارفرمایان به خوبی جا بیافتد، از کارفرمایان و پیمانکاران خواست از بکارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز و بدون پروانه اشتغال بپرهیزند تا مشمول جرایم و برخوردهای قانونی نشوند.



بابایی تصریح کرد: بازرسین کار به منظور شناسایی نیروهای کار غیرمجاز همچنان به بازرسی از واحدها و کارگاه های مشمول قانون کار ادامه خواهند داد.