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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۲۹

رضایی :

6 میلیون نفر سالمند در کشور زندگی می کنند

6 میلیون نفر سالمند در کشور زندگی می کنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشور گفت: هم اکنون 6 میلیون نفر سالمند در کشور زندگی می کنند و پیش بینی می شود این آمار در سال های آتی به حدود 15 میلیون نفر برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضایی در کارگاه آموزشی مراقبان آموزش‌دیده در منزل که در سالن اجتماعات بهزیستی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون 98 هزار نفر در مراکز مراقبتی زیر پوشش بهزیستی قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های به عمل آمده امیدواریم بتوانیم تا سال آینده 300 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهیم.

رضایی با بیان اینکه طرح "مراقبان خانگی" رویکرد مبتنی بر جامعه به افراد است، هدف از اجرای این طرح را ارائه خدمت به معلولان و سالمندانی دانست که کسی را در منزل برای مراقبت از خود نداشته و تنها هستند.

مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشور همچنین به طرح CPR که قبل از طرح مراقبان در منزل اجرا شد، اشاره کرد و گفت: در این طرح 73 هزار نفر از سالمندان تحت پوشش برنامه های حمایتی قرار گرفتند.

رضایی در پایان و با بیان اینکه اعتبارات موجود سازمان بهزیستی محدود است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بودجه این سازمان نصف اعتبارات جهانی معمول برای ارائه خدمت به سالمندان، معلولان جسمی، روانی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و کودکان بی‌سرپرست است.

کد مطلب 2164981

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