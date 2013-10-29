مراسم گرامیداشت شهدای مرزبانی در زاهدان برگزار شد/ وحدت مسلمانان برای استکبار قابل تحمل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم با شکوه که روز سه شنبه در محل مسجد جامع شهر زاهدان برپا شد باری دیگراقشار مختلف مردم و مسئولان ضمن محکومیت این جنایت ننگین بر حفظ وحدت هر چه بیشتر و همچنین برخورد با اشرار و معاندان نظام تاکید کردند.

نماینده اهل سنت مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با بیان اینکه جزای این افراد جنایتکار دوزخ است افزود: هر انسانی که فرد مومن و مسلمانی را با چنین نیات شیطانی به قتل برساند به عذاب الهی گرفتار آمده و برای همیشه در آتش جهنم باقی خواهد ماند.

مولوی نذیر احمد سلامی در جمع عزادران شهدای مرزبانی گفت: به دلیل شرایط موجود بین المللی و هراس دشمن از قدرت مسلمانان و وحدت میان آنها و همچنین به منظور مشروعیت بخشیدن به رژیم غاصب صهیونیستی همه روزه شاهد جنایت و یا دسیسه ای جدید در کشورهای اسلامی از طرف استکبار هستیم.

وی با بیان اینکه وحدت موجود در جهان اسلام برای دشمنان آن به خصوص استکبار قابل تحمل نیست ادامه داد: شرایط موجود در منطقه در حال حاضر به نفع ایران رقم خورده است و از طرفی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه به عنوان الگوی وحدت و جزیره ای امن برای زندگی برادرانه اهل تشیع و تسنن مبدل شده است لذا تحمل این دستاورد های برای دشمنان اسلام بسیار سخت است.

مولوی سلامی تاکید کرد: دشمنان ایران اسلامی که تا کنون حتی با به راه اندازی جنگ تحمیلی هم نتوانسته اند به نظام اسلامی ضربه ای وارد کنند حالا تصمیم دارند با حربه ایجاد اختلاف بین مذاهب و اقوام و راه اندازی جنگ ها و درگیری های داخلی به اقتدار کشور و مسلمانان ضربه وارد کنند.

وی در این مراسم ضمن محکوم کردن این جنایت ننگین که منجر به شهادت تعدادی از پاسداران حافظ امنیت و صلح در استان شد افزود:عاملان حادثه تروریستی سراوان با این عمل روی حیوانات درنده را نیز سفید کردند زیرا حیوانات برای رفع گرسنگی همنوع خود را می کشند اما این افراد برای خوش خدمتی به اربابان خود دست به چنین عمل وحشیانه ای زدند.