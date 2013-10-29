برداشت سویا در شهرستان گالیکش آغاز شد

صمد خسروی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: میزان کشت سویا نسبت به سال گذشته حدود 40درصد کاهش یافته که عامل این کاهش، افزایش کشت شالی بوده است.

وی قیمت خرید این محصول را به صورت توافقی و حدود 17 هزار ریال اعلام کرد و گفت: مراکز خرید دانه سویا شرکت تعاونی روستایی،کارخانه طلای سفید وشرکت دانه های روغنی کلاله است.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گالیکش با بیان این که جهت کشت سویا 150 تن بذر و 210 تن کود ازته توزیع شده، ادامه داد: پیش بینی می شود در سال جاری در حدود پنج هزار هکتار از اراضی این شهرستان کلزا کشت شود و حدود 15 هزار تن کلزا برداشت شود.

خسروی ادامه داد: 20 هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت پاییزه اختصاص دارد و محصولاتی چون گندم، جوو کلزا کشت می شود و مابقی نیز در فصل بهار به کشت صیفی جات و حبوبات اختصاص دارد.

در شهرستان گالیکش 29 هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که در آن کشت های بهاره، تابستانه و پاییزه انجام می شود و از این اراضی حدود دو هزارو 323 باغ است که در آن زیتون، هلو و شلیل،سیب، گلابی و گیاهان دارویی کشت می شود.