مدیرعامل دو بانک دیگر تعیین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس پیشنهاد هیات مدیره بانک اقتصاد نوین و تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسن معتمدی به عنوان مدیرعامل بانک اقتصادنوین معرفی شد.

حسن معتمدی دارای بیش از ۳۵ سال سابقه در عرصه بانکداری کشور می‌باشد. وی با تحصیلات MBA از آمریکا بعنوان بورسیه بانک مرکزی به خدمت آن بانک درآمد. معاونت و ریاست ادارات بین‌الملل و نظارت ارز بانک مرکزی، عضویت هیات مدیره بانک تجارت، مشاور ریاست کل بانک مرکزی، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، عضو و رئیس هیات مدیره شرکت‌ها از جمله: سرمایه‌گذاری ملی ایران و بیمه نوین، عضویت در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی و رئیس کمیته پولی بانکی و بیمه مجمع تشخیص مصلحت نظام و قائم مقام بانک اقتصادنوین از جمله سوابق اجرایی مدیرعامل جدید بانک اقتصادنوین است.

پیش از این، بت شکن مدیرعامل بانک اقتصاد نوین بود که با حکم وزیر اقتصاد به عنوان مدیرعامل بانک مسکن تعیین شد.

همچنین صلاحیت عمومی و تخصصی غلامحسین مظفری به عنوان مدیرعامل بانک شهر با ارسال نامه‌ای از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت.

مظفری پیش از این طی دو دوره به عنوان عضو هیئت ‌مدیره بانک شهر مشغول خدمت بوده و در چند ماه گذشته نیز تصدی سرپرستی این بانک را عهده‌دار بود.

همچنین با حکم عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی، فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت توسعه ملی شد.