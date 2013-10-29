الیاس زحمتکش در گفتگو با مهر اظهار داشت: در زلزله بیستم فرودین ماه سال جاری در بخش شنبه و طسوج چهار بقعه متبرکه دچار آسیب شده‌اند که نیاز به بازسازی دارد.

رئیس شورای بخش شنبه و طسوج در ادامه خاطرنشان ساخت: این بقعه‌ها در شهر شنبه و روستاهای چاهگاه، خروک قرار دارند.

زحمتکش ادامه داد: بعد از زلزله بیستم فرودین ماه تاکنون فقط آواربرداری این بقعه‌ها صورت گرفته است.

وی گفت: با توجه به فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) که فرمودند می‌خواهیم در پناه این بقاع متبرکه مردم در آرامش زندگی کنند خواستار تسریع در ساخت امامزادهای مناطق زلزله زده شد.

ئیس شورای بخش شنبه و طسوج باتقدیر از خدمات صورت گرفته توسط دولت در مناطق زلزله زده گفت: از استاندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و همه مسئولان استانی و شهرستانی که نقش به‌سزایی در خدمت رسانی و تسکین آلام مردم دارند تقدیر می کنیم.