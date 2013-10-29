به گزارش خبرنگار مهر، تورج حاج رحیمیان پیش از ظهر امروز، در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان اصفهان با بیان اینکه آمارهایی که از سوی سازمان ثبت احوال ارائه میشود تاثیرات زیادی در تصمیمگیریهای خرد و کلان کشوری و استانی دارد، اظهار داشت: در حال حاضر رویکرد فعالیتهای این سازمان تغییر کرده و فقط در راستای صدور شناسنامه فعالیت نمیکند.
وی با اشاره به مکانیزه شدن سیستم ثبت احوال کشور بیان داشت: در حال حاضر تمام فعالیتهای صورت گرفته در این سازمان بر مبنای آخرین دستاوردهای فنآوری اطلاعات دنبال میشود که این امر سرعت ارائه خدمات را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان ادامه داد: همچنین با مکانیزه شدن صدور شناسنامه و کارت ملی به میزان قابل توجهی امکان جعل اسناد هویتی پایین آمده و میتوان گفت در آیندهای نزدیک به صفر خواهد رسید.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشماری استان اصفهان در حال حاضر چهار میلیون و 879 هزار و 312 نفر جمعیت دارد، اظهار داشت: شهر اصفهان با دارا بودن دو میلیون و 18 هزار و 543 نفر بیشترین و شهرستان سمیرم با دارا بودن 65 هزار و 47 نفر کمترین جمعیت استان را به خود اختصاص دادهاند.
حاج رحیمیان با بیان اینکه گروه سنی 15 تا 64 سال با در برگیری 72.5 درصد جمعیت بالاترین فراوانی را در جمعیت استان اصفهان به خود اختصاص دادهاند، ادامه داد: در این راستا گروه سنی 65 سال به بالا با فراوانی 6.5 درصد جمعیت استان کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار داشت: خوشبختانه استان اصفهان به لحاظ میانگین سنی در جایگاه مطلوبی قرار دارد.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به نرخ صعودی طلاق و نرخ نزولی ازدواج در استان اصفهان بیان داشت: استان اصفهان در بحث نرخ ازدواج در رتبه 27 و در نرخ طلاق در رتبه 16 کشور قرار دارد.
وی همچنین با تاکید بر رتبه دوم استان اصفهان در نرخ تولد و رتبه چهارم استان در نرخ فوت اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 46 هزار و 646 تولد و 13 هزار و 938 واقعه فوت در استان اصفهان به ثبت رسیده است.
حاج رحیمیان با اشاره به حضور ماموران ثبت احوال در سه بیمارستان سعدی، صدوقی و عسگریه اصفهان برای ثبت وقایع تولد گفت: همچنین ماموران این اداره در باغ رضوان اصفهان نیز آماده ارائه خدمات برای ثبت وفات یافتگان هستند.
وی ادامه داد: ماموران ثبت احوال این آمادگی را دارند که در آرامستانها و بیمارستانهایی که به صورت میانگین روزانه 15 واقعه تولد و فوت انجام شود.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به ثبت 45 هزار و 297 واقعه ازدواج در سال 91 در استان اصفهان اظهار داشت: در هر ساعت 5 واقعه ازدواج در استان اصفهان ثبت میشود.
وی ادامه داد: استانهای اردبیل با نرخ 15.2 بالاترین و تهران با 8.36 پایین ترین نرخ ازدواج کشور را به خود اختصاص دادهاند.
حاج رحیمیان با اشاره به توزیع سن ازدواج در استان اصفهان گفت: در حال حاضر در استان اصفهان سنین 25 تا 29 سال در بین مردان و 20 تا 24 سال در بین زنان بیشترین میزان ازدواج را به خود اختصاص دادهاند.
وی با تاکید بر ثبت هشت هزار و 760 واقعه طلاق در سال گذشته در مراکز ثبت احوال استان اصفهان اظهار داشت: به صورت میانگین در هر ساعت یک واقعه طلاق در استان اصفهان ثبت میشود.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در ادامه با اشاره به ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی در استان اصفهان بالغ بر هفت میلیون و 500 هزار نفر بیان داشت: همچنین در حال حاضر صدور شناسنامههای مکانیزه برای افراد بالای 15 سال در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به صدور کارت ملی هوشمند برای چهار میلیون اصفهانی تا پایان سال جاری اظهار داشت: همچنین از ابتدای طرح مکانیزه کردن شناسنامهها تاکنون 245 هزار شناسنامه در استان مکانیزه شده است.
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