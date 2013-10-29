به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران یک فوریت طرح تعیین سیاست‌های بودجه شهرداری تهران در سال 93 بررسی شدو در جریان آن محسن سرخو یکی از مخالفان تصویب یک فوریت در راستای چرایی مخالفتش گفت: بهتر است قبل از تعیین سیاست‌های کلی بودجه از شهرداری تهران بخواهیم برنامه پنجساله خود را به شورا ارائه دهند سپس سیاست‌های بودجه سال آینده تعیین شود.

علیرضا دبیر در پاسخ به سرخو به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: اگر با همین روند بخواهیم پیش برویم بودجه سال 93 شهرداری تا پایان سال جاری به تصویب و تأیید شورا نمی‌رسد از این رو بهتر است این سیاست‌ها تدوین و تصویب شود.

تقی‌پور سخنگوی شورا نیز در حمایت از این یک فوریت گفت: اگر اعضای شورا می‌خواهند بودجه سال آینده دیر تصویب شود اشکالی ندارد و با آن مخالفت کنند. اما سلطانی‌فرد دیگر عضو شورای شهر با بیان نکته‌ای مبنی بر اینکه شهرداری تهران هر چه سریع‌تر برنامه پنجساله دوم خود را ارائه دهد گفت: ما باید به طور همزمان علاوه بر بررسی سیاست‌های کلی بودجه سال 93 نسبت به برنامه پنجساله دوم شهرداری نیز انجام وظیفه کنیم.این یک فوریت به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی امروز دو فوریت صدور مجوز طرح ترافیک به شکل روزانه و هفتگی برای کلیه خودروهای متقاضی ورود به محدوده طرح ترافیک منوط به ارائه برگه معاینه فنی از مراکز معتبر بررسی و به تصویب رسید.