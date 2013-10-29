  1. حوزه و دانشگاه
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۴۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

مکان دانشگاه احمدی نژاد مشخص شد/ انتشار مجوزهای وزارت علوم در سایت دانشگاه

مکان دانشگاه احمدی نژاد مشخص شد/ انتشار مجوزهای وزارت علوم در سایت دانشگاه

یک مقام مسئول دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان اعلام کرد: به تازگی مکان دانشگاه احمدی نژاد مشخص شده اما هنوز به وزارت علوم، اعلام نکرده ایم.

هاشمی گلپایگانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که محمود احمدی نژاد اعلام کرده دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان از نیمسال بعدی اقدام به پذیرش دانشجو می کند، گفت: به زودی اطلاعیه هایی در این باره توسط سایت دانشگاه منتشر می شود.

وی در واکنش به گله هایی در خصوص عدم اطلاع رسانی کامل درباره دانشگاه احمدی نژاد و اینکه چرا مسئولان این دانشگاه خبری درباره راه اندازی آن نمی دهند، تاکید کرد: دانشگاه در حال شکل گیری است اما هنوز برخی مسائل 100 درصد قطعی نشده، با این حال امور دانشگاه توسط مسئولانش در حال پیگیری است. به همین دلیل است که مسئولان سکوت کرده اند.

وی درباره این موضوع که با اعلام وزارت علوم هنوز مکان دانشگاه احمدی نژاد مشخص نشده که بتواند مجوزی برای پذیرش دانشجو دریافت کند، اظهار داشت: مکان دانشگاه به تازگی مشخص شده و به همین دلیل هنوز به وزارت علوم اعلام نکرده ایم؛ جزئیات محل استقرار دانشگاه را به زودی منتشر خواهیم کرد.

هاشمی گلپایگانی همچنین در خصوص گله ای که وزارت علوم از فعالیتهای بدون مجوز این دانشگاه دارد، تصریح کرد: متاسفانه ظاهراً مسئولان وزارت علوم دچار فراموشی شده اند؛ به زودی در سایت دانشگاه بخشی از مجوزهایی که وزارت علوم صادر کرده، به تدریج منتشر می شود.

 

کد مطلب 2165000

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