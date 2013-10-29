به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد از افتتاح اولین بازار طبقاتی میوه‌ و تره‌بار و ارزاق عمومی مشهد تا نیمه آبان ماه سال جاری خبر داد.

جلال قربانی بیان کرد: اولین بازار میوه و تره‌بار و ارزاق عمومی طبقاتی شهر مشهد با نام هدایت، در 5 طبقه شامل دو طبقه پارکینگ و سه طبقه بازار به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: برای احداث اولین بازار طبقاتی شهر مشهد، اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال صرف شده است که در متراژ 2700 مترمربعی احداث می‌شود.

قربانی با بیان اینکه این بازار در بولوار هدایت،‌ بین هدایت 12 و چهارراه هنرور احداث شده است، گفت: با توجه به حجم بالای ترافیک در این خیابان دو طبقه از ساختمان بازار به پارکینگ اختصاص یافته است تا شهروندان بتوانند بدون دغدغه خاطر برای جای پارک به این بازار مراجعه کنند.

برگزاری 36 دوره آموزشی ویژه مهندسان شهرسازی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: از آبان ماه سال گذشته 36 دوره آموزش ویژه مهندسان شهرسازی مستقر در دفاتر خدمات شهرسازی برگزار شده ‌است.

محمدهادی جاوید بیان‌کرد: این دوره‌ها با عنوان دوره‌های آموزشی ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری مشهد، ویژه مهندسان شهرسازی در حال برگزاری است.

وی افزود: این آموزش‌ها برای اولین بار در سطح شهرداری از آبان ماه سال گذشته آغاز و تاکنون 36 دوره آموزشی برای مهندسان شهرسازی برگزار شده است.

جاوید بیان کرد: با توجه به اینکه شهرداری مشهد در برون سپاری خدمات شهرسازی پیشگام بوده داشتن برنامه‌ای مدون آموزشی و تربیت کاربران متخصص امری ضروری محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین ارائه این‌گونه آموزش‌ها، علاوه بر مشارکت شهرداری همکاری شورای اسلامی شهر و سازمان نظام مهندسی را نیز می‌طلبید.

پلمپ 65 واحد آلاینده در منطقه چهار شهرداری مشهد

شهردار منطقه چهار مشهد از پلمب 65 واحد آلاینده ، مزاحم و انبار ضایعات طی شش ماهه نخست سال جاری در این منطقه خبر داد .

جواد اصغری گفت: در راستای حمایت از حقوق شهروندان ، حفظ آرامش ساکنین محل و جلوگیری از ادامه فعالیت مشاغل مزاحم در شش ماهه اول سال جاری 132 پرونده تخلفات واحد های آلاینده و مزاحم تشکیل که پس از طی مراحل قانونی ، با استناد به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها ، اداره خدمات شهری شهرداری منطقه چهار نسبت به اجرای رای پلمب 65 واحد از مشاغل مزاحم و انبار های ضایعات این منطقه اقدام نمود .

وی با اشاره به صدور اخطاریه برای تمامی واحئد های صنفی آلاینده و مزاحم در سطح منطقه ، افزود : از تعداد 623 مورد اخطاریه صادر شده تعداد 65 واحد صنفی و انبار ضایعات پلمب ، 144 پرونده به مرجع قضایی ارسال و مابقی نسبت به رفع مزاحمت اقدام نموده اند .

شوراهای اجتماعی محلات ظرفیت تصمیم سازی در مدیریت شهری

شهردار منطقه چهار مشهد گفت: شوراهای اجتماعی محلات ظرفیت های پرتوان تصمیم سازی در مدیریت شهری برای بهبود رفاه شهروندان هستند.

جواد اصغری در دومین نشست فصلی شوراهای اجتماعی محلات منطقه چهار در سال 92 ضمن بیان مطلب فوق افزود: شهرداری با در اختیار داشتن ظرفیت موثر و مفید شورای اجتماعی محلات که سرشار از علم و آگاهی است توانسته برای ارتقای اهداف مدیریت شهری و رفاه شهروندان گام‌های خوبی بردارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های مهم شوراهای اجتماعی محلات سطح منطقه، اظهار کرد: آزادسازی کودکان کانون اصلاح و تربیت با مشارکت خیرین منطقه ، تشرف افراد سالمند به حرم مطهر رضوی ، دیدار با خانواده معظم شهدا ، نصب پلاک افتخار بر سر درب منازل شهدا ، شناسایی و برنامه‌ریزی برای حمایت از خانواده های آسیب‌پذیر بازدید اعضای شوراها از پروژه‌های شهری و کمک به برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات بهتر مدیریت شهری از جمله اقدامات مهم این شوراها است.

اجرای فاز دوم برنامه های فرهنگسرای شهرزیبا وایمن در کانونهای شهرمن

فاز دوم برنامه های فرهنگسرای شهر زیبا وایمن از اواسط آبان ماه در کانونهای شهر من اجرایی می شود.

سعید بیژنی مدیر فرهنگسرای شهر زیبا وایمن گفت: فاز دوم نسبت به فاز اول در همه حوز های کاری فرهنگسرای ایمنی برنامه های متنوعی به مخاطب ارائه می شود، به عنوان مثال در کارگاه آموزشی الفبای ایمنی ، ایمنی در منزل، ایمنی مواد شیمیائی، ایمنی محیط کار وایمنی در فصل زمستان به مخاطب آموزش داده می شود.

وی افزود: در این فاز برنامه های کانون شهر من در قالب های متنوع اختیاری، ابلاغی و فوق برنامه وابتکاری اجرایی می شود.

بیژنی با اشاره به اینکه دبیران کانونهای شهر من برنامه های ابلاغی را باید در کانونها اجرایی کنندواز بین برنامه های ابلاغی نیز براساس نیاز منطقه متعداد مخاطبان برنامه هایی را اجرا کنند، یادآور شد: برنامه های فوق برنامه نیز بیشتر در قالب برگزاری جشن و برپایی تور آموزشی خواهد بود، علاوه براین دبیران کانون باید حداقل دو برنامه ابتکاری نیز به دبیرخانه ارائه دهند.