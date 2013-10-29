به گزارش خبرگزاری مهر، پایپر جفرای تحلیلگر فناوری در Gene Munster طی یک یادداشت تحقیقاتی اظهار داشت انتظار می رود نسل ششم از آی فون ها با صفحه نمایش بزرگ تابستان آینده وارد بازار شود و براساس پیش بینی های صورت گرفته این آی فون با فروش چشمگیری رو به رو خواهد شد.

براساس این گمانه زنی ها، خبر ورود آی فون 6 زودتر از چیزی که انتظار می رفت برای بسیاری از دوستاران آی فون و حتی برخی سهام داران اپل جذاب است.

قیمت سهام این شرکت طی 12 ماه گذشته به دنبال کاهش فروش دستگاه ها کاهش یافته و به دنبال معرفی یک دستگاه پرفروش می تواند شاهد رشد باشد.

درآمد اپل در سه ماه سوم سال گذشته به 36 میلیارد دلار رسیده بود که این رغم از یک سال پیش ثابت مانده بود، اما امسال درآمد این شرکت به 37.5 میلیارد دلار افزایش یافته است.

این گزارش می افزاید علاوه بر تلفن هوشمند آی فون 6 که پرفروش توصیف شده انتظار می رود که سال آینده اپل محصولات جدیدی را چون تلویزیون و ساعت هوشمند وارد بازار کند که این دستگاه ها به نوبه خود می توانند درآمد این شرکت بزرگ فناوری را افزایش دهند.

در حال حاضر سهم بازار اپل 15.6 درصد و این شرکت فناوری در سه ماهه سوم سال 2013 تعداد 33.8 میلیون دستگاه آی فون در سراسر جهان به فروش رسانده است.