اجرای الزامات پدافند غیرعامل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قاسمی طوسی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه پدافند غیرعامل استانداری با اشاره به مسئولیت همگان، بخصوص دستگاههای متولی در پدافند غیرعامل ، فرهنگ سازی وآموزش، انجام مانورهای عملیاتی،کاهش آسیب پذیری زیرساختها، حفاظت از مردم در برابر تهدیدات وبرنامه ریزی برای مدیریت بحران را از برنامه های پدافند غیرعامل استان خواند.

وی پدافند غیرعامل را مجموعه اقدامات غیر مسلحانه در مقابل تهدیدات دشمن نامید و تاکید کرد: دشمن در حال حاضر در ابعاد مختلف نسبت به مداخله در کشورها اقدام می‌کند.

طوسي با بیان اینکه کارکردهای حملات دشمنان در طی دهه‌های اخیر تغییر کرده است، افزود: فرهنگ‌سازی و تبيين جايگاه و نقش پدافند غير عامل برای همه آحاد جامعه و به خصوص گروه‌های مختلف اقتصادی، از مهمترين اهداف اين مركز در مازندران است.

وی ادامه داد: اگر قرار است بحث اقتصاد مقاومتی كه مدنظر رهبری معظم انقلاب است عملياتی شود، بايد به سمت استقلال اقتصادی حركت و نگاه پدافندی را در تعاملات مدنظر قرار دهيم.

مديركل پدافند غير عامل استانداری مازندران با اشاره به ظهور تهديدات نوينی كه در حوزه‌های سايبری و اقتصادی و ساير حوزه ها صورت می‌گيرد اظهار كرد: مسئوليت و رسالت اصلی پدافند غيرعامل، مصون‌سازی و كاهش آسيب‌پذيری در داخل كشور است تا دشمن در هيچ زمينه‌ای نتواند برای كشور تهديد ايجاد كند.