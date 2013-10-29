حفظ کیان و مراقبت از بروز تهدیدات منطقه ای وظیفه سربازان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جمیاری عصر سه شنبه در جمع سربازان وظیفه سازمان زندانهای سمنان در محل این سازمان با تاکید بر اینکه سربازان وظیفه اصلی ترین رکن یگان حفاظت در ایجاد امنیت در زندانها هستند، اظهار داشت: خدمت در سازمان زندانها با خدمت در سایر دستگاه های اجرایی متفاوت است و طبیعت کار در زندانها، با توجه به وضعیت خاص و وجود آسیب های متفاوت، نیازمند هوشیاری و دقت عمل بیشتری است.

وی خدمت در زندان را فرصتی برای خودسازی و تربیت دانست و اظهار داشت: شاید در هیچ نقطه ای از مراکز خدمت به اندازه زندان فرصت برای درک حقایق زندگی ، خود سازی و دانستن قدر عافیت وجود نداشته باشد.

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی سمنان، تیز بینی و هوشیاری را لازمه خدمت سالم در زندان دانست و گفت: کار در محیط زندان بسیار سخت است و این سختی کار می تواند عامل مثبتی در مسیر موفقیت سربازان باشد.

جمیاری در ادامه تاکید کرد: پرسنل وظیفه باید بر وظایف خود مشرف بوده تا بتوانند این وظایف را به بهترین نحو انجام دهند.

وی سربازان وظیفه را از ارکان مهم نیروی انسانی شاغل در زندانها برشمرد و خاطرنشان کرد: گستردگی فعالیت ها و خدمات وسیع انجام گرفته در زندانها باعث شده که نیروهای متعددی مانند کارکنان اداری، مربیان فنی وحرفه ای، آموزشیاران نهضت، پزشکیاران، متصدیان فروشگاه ها در زندانها تردد کنند.

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی سمنان با اشاره به اینکه اگر همت جمعی در برقراری نظم و امنیت صورت پذیرد، بسیاری از هزینه ها کاهش می یاید، افزود: جایگاه سربازان وظیفه در سازمان زندانها، جایگاهی مورد توجه است و با توجه به اینکه تامین امنیت قسمت هایی از زندان متوجه سربازان است، کلاس های آموزشی از قبیل اسلحه شناسی، آشنایی با قانون مجازات نیروهای مسلح، آشنایی با مقررات نظامی و انتظامی و ... جهت سربازان وظیفه برگزار شود.

وی گفت: در دوره سربازی، نظر به اهمیت خاص آن، جوان با یک سری اموراتی که بر مبنای نظم و انضباط فردی و اجتماعی بنا شده، مواجه و آنها را پشت سر می گذارد و در این بین سختی ها و شیرینی ها ، باعث رشد و افزایش بهره وری مثبت فکری و خدمات گروهی و بعضا اجتماعی می شود که بلا استثناء اثرات آن را می توان در دوران بعد از سربازی که فرد به کانون اجتماع وارد می شود، مشاهده کرد.

جمیاری با تاکید بر اینکه سربازان وظیفه مهمترین و حساس ترین و در عین حال اثرگذارترین قشر شاغل در زندانها هستند ادامه داد: این قشر به عنوان اصلی ترین رکن یگان حفاظت در ایجاد امنیت زندان ایفای وظیفه می کنند و دیگر اینکه با توجه به آسیب های درون زندان و جوان بودن سربازان، این قشر در معرض انواع تهدیدات هستند.

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی سمنان در خاتمه تصریح کرد: هم مسئولان زندانها و هم سربازان در مواجهه با هر گونه تهدید باید هوشیاری و مراقبت لازم را داشته باشند.