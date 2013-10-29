100 هزار دام علیه بیماری تب برفکی در کرمانشاه مایه کوبی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ˈشاهرخ یارویسی ظهر سه شنبه با بیان این مطلب، اظهار داشت: بیماری تب برفکی یک بیماری واگیردار شدید و ویروسی دامی است که تمام دام های اهلی را درگیر می کند.

وی افزود: گاو و گوساله بیشترین حساسیت را به بیماری تب برفکی دارند و در صورت بروز بیماری خسارات و تلفات شدیدی به جمعیت دامی کشور وارد می شود.

یارویسی وی ادامه داد: این بیماری در کشور ما بومی بوده و در صورت بروز و حالت اپیدمی، خسارات سنگینی را به صنعت دام و دامپروری وارد می کند حتی در فروش و صادارت دام و فرآورده های خام دامی نیز در بازارهای داخلی و بین المللی اختلال ایجاد می کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه معمولا انتقال این بیماری بصورت تماس مستقیم با دام بیمار و یا بصورت غیرمستقیم از طریق ابزارآلات صورت می گیرد، یادآور شد: برای کنترل و پیشگیری از این بیماری جلوگیری از ورود دام های آلوده به واحد دامداری، ضدعفونی وسایل نقلیه در هنگام ورود و خروج از دامداری، ممانعت از تردد بی مورد افراد و وسایل نقلیه به دامداری، ضدعفونی نمودن محل دامداری در مقاطع زمانی مختلف، فعال بودن حوضچه ضدعفونی در بدو ورود و.. لازم است.



رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دامپزشکی استان کرمانشاه یادآور شد: واکسیناسیون مهم ترین عامل کنترل و پیشگیری از این بیماری است که بر این اساس اداره کل دامپزشکی استان در شهریور و مهر امسال در اجرای مرحله اول واکسیناسیون تب برفکی با مشارکت بخش خصوصی بیش از 100 هزار راس گاو وگوساله را در یک هزار و 538 واحد اپیدمیولوژیک بصورت رایگان در سطح استان واکسینه کرده است.



یارویسی در پایان به مصرف کنندگان استان توصیه کرد که از خرید گوشت و فرآورده های خام دامی عرضه شده در معابر و مکان های غیرمجاز خوداری کرده و گوشت مورد نیاز خود را از قصابی های مجاز که تحت نظارت بازرسان دامپزشکی هستند، تهیه کنند.