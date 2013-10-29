  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۲۴

یارویسی:

100 هزار دام علیه بیماری تب برفکی در کرمانشاه مایه کوبی شدند

100 هزار دام علیه بیماری تب برفکی در کرمانشاه مایه کوبی شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دامپزشکی استان کرمانشاه از مایه کوبی 100 هزار راس دام، علیه بیماری تب برفکی در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ˈشاهرخ یارویسی ظهر سه شنبه با بیان این مطلب، اظهار داشت: بیماری تب برفکی یک بیماری واگیردار شدید و ویروسی دامی است که تمام دام های اهلی را درگیر می کند.

وی افزود: گاو و گوساله بیشترین حساسیت را به بیماری تب برفکی دارند و در صورت بروز بیماری خسارات و تلفات شدیدی به جمعیت دامی کشور وارد می شود.

یارویسی وی ادامه داد: این بیماری در کشور ما بومی بوده و در صورت بروز و حالت اپیدمی، خسارات سنگینی را به صنعت دام و دامپروری وارد می کند حتی در فروش و صادارت دام و فرآورده های خام دامی نیز در بازارهای داخلی و بین المللی اختلال ایجاد می کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه معمولا انتقال این بیماری بصورت تماس مستقیم با دام بیمار و یا بصورت غیرمستقیم از طریق ابزارآلات صورت می گیرد، یادآور شد: برای کنترل و پیشگیری از این بیماری جلوگیری از ورود دام های آلوده به واحد دامداری، ضدعفونی وسایل نقلیه در هنگام ورود و خروج از دامداری، ممانعت از تردد بی مورد افراد و وسایل نقلیه به دامداری، ضدعفونی نمودن محل دامداری در مقاطع زمانی مختلف، فعال بودن حوضچه ضدعفونی در بدو ورود و.. لازم است.

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دامپزشکی استان کرمانشاه یادآور شد: واکسیناسیون مهم ترین عامل کنترل و پیشگیری از این بیماری است که بر این اساس اداره کل دامپزشکی استان در شهریور و مهر امسال در اجرای مرحله اول واکسیناسیون تب برفکی با مشارکت بخش خصوصی بیش از 100 هزار راس گاو وگوساله را در یک هزار و 538 واحد اپیدمیولوژیک بصورت رایگان در سطح استان واکسینه کرده است.

یارویسی در پایان به مصرف کنندگان استان توصیه کرد که از خرید گوشت و فرآورده های خام دامی عرضه شده در معابر و مکان های غیرمجاز خوداری کرده و گوشت مورد نیاز خود را از قصابی های مجاز که تحت نظارت بازرسان دامپزشکی هستند، تهیه کنند.

کد مطلب 2165012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها