محاکمه زن جوان به اتهام قتل همسرش

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده آرزو متهم است سال گذشته همسرش به نام رضا را با ضربه چاقو به قتل رسانده است.

راز این جنایت 20 مردادماه سال 91 در تماس امدادگران اورژانس با پلیس فاش شد. تیم جنایی پس از حضور در محل با جسد رضا در حالیکه از ناحیه پا دچار خونریزی شدید شده بود، روبرو شدند.

آرزو در همان بازجویی های اولیه به قتل اعتراف کرد و گفت: روز حادثه سر مزار برادرم رفته بودم که پس از برگشت، رضا به این موضوع اعتراض کرد به همین خاطر با هم درگیر شدیم. او از آشپزخانه کاردی برداشت و به تعقیب من پرداخت که در یک لحظه چاقو از دستش افتاد و من با آن ضربه ای به پایش زدم اما قصد قتل او را نداشتم.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای محاکمه به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که صبح امروز آرزو به ریاست قاضی عزیزمحمدی پای میز محاکمه قرار گرفت.

در ابتدای جلسه مادر مقتول برای عروس خود تقاضای قصاص کرد. آرزو نیز پس از قرار گرفتن در جایگاه با رد اتهامش، گفت: روز حادثه وقتی از خانه مادرم برگشتیم رضا با من درگیر شد و با چاقو به طرفم حمله کرد. من هم در دفاع از خود به صورت او چنگ انداختم که همسرم با کاردی که در دست داشت ضربه ای به پای خودش وارد کرد.

رئیس دادگاه سپس از دختر چهارساله این زوج خواست در جلسه دادگاه حاضر شود که دختر خردسال مدعی شد مادرش با چاقو به پای پدرش ضربه وارد کرده است.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.