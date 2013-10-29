شوراي چهارم به دنبال اقامه حق است/ايجاد تريبون نقد منصفانه در پارلمان شهري مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، خليل موحدي، ظهر سه شنبه در جلسه شوراي شهر مشهد اظهار كرد: چهارمين دوره شوراي شهر با رعايت عدالت، تريبوني را براي نقدمنصفانه ايجاد مي كند چرا كه اين شورا اعتقاد دارد اولين موضوعي كه پايه حركت اجتماع محسوب مي شود عدالت محوري است.

رفتار عادلانه و رويكرد عدالت محور

وي ادامه داد: بي ترديد اگر رفتار عادلانه و رويكرد عدالت محور در جامعه نباشد تمام مسائل زير سوال مي رود و در اين رهگذر بايد در پايتخت معنوي كه دومين كلانشهر مذهبي جهان است به دنبال رفع معضل حاشيه نشيني بود.

وي عنوان كرد: هم اكنون يك سوم جمعيت مشهد حاشيه نشين هستند و اين به معناي بي عدالتي است بنابراين بودجه هايي كه طي سالهاي اخير هزينه شده بايد مورد بررسي قرار بگيرد و ببينيم اين مبالغ هنگفت در كجا هزينه شده است.

وي تصريح كرد: در دوره هاي گذشته نوع نگاه به مناطق حاشيه اي و پايين شهر توام با بي عدالتي بوده طوري كه شاهد بوديم در مناطق پايين شهر خانه ها به صورت قلك قلك و در بالاي شهر منازل با متراژهاي وسيع ساخته مي شد.

به گفته وي در پايتخت معنوي عدالت بايد به گونه اي برقرار شود كه هركس به اين شهر وارد مي شود از مردم سالاري اروپا خجالت بكشد.

رويكرد شوراي چهارم و شهردار حركت رو به جلو با نگاه به گذشته است

عضو شوراي شهر مشهد با تاكيد بر اينكه بايد به اقدامات گذشته شهرداري نيز توجه ويژه اي كرد، افزود: رويكرد شوراي چهارم و شهردار حركت رو به جلو است و اين امر به معناي توجه نكردن به اقداماتي كه در گذشته انجام شده نيست.

وي ادامه داد: ما ايمان داريم كه در صورت توجه به امور گذشته حركت رو به جلو براي توسعه امور شهري سرعت خواهد گرفت.

وي بيان كرد: چنانچه اقدامات گذشته در شهرداري پاكيزه و سالم نشان داده شود مسئولان بعدي نيز مي آموزند كه آنها نيز دوره هاي پيش از خود را مورد سوال قرار ندهند.

نبايد به مسئولان گذشته به چشم دشمن نگاه كرد

عضو شوراي شهر مشهد با تاكيد براينكه نبايد به مسئولان گذشته به چشم دشمن نگاه كرد، افزود: امروز كه شهرداري به دست فردي جديد سپرده شده نبايد مدام تبليغ كنيم كه شهردار، شهري آماده و اسبي زين كرده را تحويل گرفته زيرا اين شهر داراي نقايص و مشكلات متعددي است.

موحدي تصريح كرد: تكرار كردن اين جمله كه مشهد شهري آماده است و هيچ مشكلي ندارد به معناي پوشاندن حقايق است و ذائقه ها با اين گونه سخنان تغيير مي كند.