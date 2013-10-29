به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «جوا، چوا، حوا و خوا» با عنوان فرعی مجموعه داستان‌های انتقادی، اثر زینب برخورداری است که 5 داستان کوتاه را در بر می‌گیرد.

عناوین داستان‌های این کتاب عبارت‌اند از: «عینک»، «گوری برای دو نفر»، «کوزه شکسته‌ها»، «دختران حوا» و «اندوهگین مباش».

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

ایستادم و داشتم خودمو می‌تکوندم که دوباره اون صدا اومد. این بار خفیف‌تر. سرم رو چرخوندم. دیدم یه بچه توی چمن‌های کنار خیابون بدجوری خورد زمین و مادرش دوید طرفش. صدای جیغ و گریه بچه به هوا بلند شد. طفلی بینی‌ش خون اومده بود. ولی از ظرف سفالی خبری نبود! یه کم ترسیدم. هر اتفاقی که می‌افتاد من اون صدا رو می‌شنیدم. عرق سردی روی بدنم نشست. رگی توی پشتم تیر کشید. سعی می‌کردم از این وضع خلاص بشم.

دوباره نفسی تازه کردم که صدایی متفاوت شنیدم. صدای شکستن ظرف بلور! البته صدا خوشایند، ظریف و موسیقی‌وار بود. با ترس و ناباوری سرم رو به طرف صدا گردوندم. دیدم دو نفر با هم روبوسی می‌کنن و از اینکه اتفاقی بعد از سال‌ها همدیگر رو دیدند ابراز خوشحالی و تعجب کردند. از حال و احوال هم و اینکه کی چی کار می‌کنه و کی کجاست و این جور حرف‌ها جویا شدن.

یکیشون گفت: «چطور این طرفایی؟ خونتون اینجاس؟»

- نه بابا... مادرم مریضه، تو این بیمارستانه، گرفتار شدیم.

- آخی! خدا بد نده، کمکی چیزی از دست ما بر می‌آد؟

- نه بابا. بعد از این همه مدت، حالا مزاحم شما بشم؟!

- نه جون تو... شاید صلاحی بوده که همدیگرو دیدیم.

طرف کمی خجالت کشید و سرش را پایین انداخت و گفت: «دست و بالم خالیه، هزینه بیمارستان هم... خب خودت می‌دونی دیگه.»...

این کتاب با 88 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 4 هزار تومان منتشر شده است.